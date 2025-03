Ricky van Wolfswinkel (36) hakt definitief knoop door over toekomst bij FC Twente

Ricky van Wolfswinkel heeft zijn contract bij FC Twente met één seizoen verlengd, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De routinier (36) ligt nu zodoende tot medio 2026 vast in De Grolsch Veste.

Van Wolfswinkel is mede door zijn ruime ervaring in het profvoetbal van grote waarde voor Twente. Wanneer hij fit is, staat hij bijna altijd in de basisopstelling van trainer Joseph Oosting.

“Ik heb de tijd gekregen en genomen voordat ik deze beslissing over mijn toekomst zou nemen”, laat Van Wolfswinkel weten in een reactie op de clubwebsite. "FC Twente en haar supporters verdienen spelers die in staat zijn om alles te kunnen geven voor de club, elke dag weer.”

Van Wolfswinkel kwam in 2021 transfervrij over van FC Basel en staat komende zomer voor zijn vijfde seizoen in dienst van Twente. “Ik sta er fysiek goed op, speel hier met veel plezier, dat maakt het makkelijker om zo’n beslissing te nemen. Dat het bij zo’n grote club als FC Twente kan maakt mij trots.”

Technisch directeur Arnold Bruggink is eveneens een tevreden man. “De laatste weken hebben we veel contact gehad met elkaar. We wilden heel graag met Ricky verder, zodat we ook komend seizoen met Ricky en Sam (Lammers, red.) twee heel goede spitsen in huis hebben.”

“Afgelopen jaren heeft Ricky binnen en buiten het veld een belangrijke bijdrage gehad in de prestaties van het team. Met zijn kwaliteiten en drive zal Ricky ook komend seizoen een waardevolle rol vervullen. Ricky is een ware ambassadeur voor FC Twente.”

Van Wolfswinkel speelde in zijn carrière voor Vitesse, FC Utrecht, Sporting Portugal, Norwich City, AS Saint-Étienne, Real Betis en FC Basel, voor hij de overstap maakte naar Twente. Sinds zijn komst naar Enschede speelde hij 151 duels voor de club, waarin hij goed was voor 50 goals en 19 assists.