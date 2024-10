Rick Karsdorp maakt gewaagde keuze tussen Feyenoord van 2017 en het huidige PSV

Rick Karsdorp vindt het huidige PSV beter dan het kampioenselftal van Feyenoord in 2017, zo zegt de 29-jarige vleugelverdediger in een uitgebreid interview met Voetbal International. Met name op voetballend vlak zijn de Eindhovenaren momenteel beter, zo geeft Karsdorp aan.

Journalist Marco Timmer stelt Karsdorp de vraag of PSV verplicht is kampioen te worden. “Gezien de kwaliteiten van het team, ja. Ook gezien de breedte van de selectie. Als je ziet wie wij op de bank hebben.”

“Tegen Willem II zaten Noa Lang, Ismael Saibari, Johan Bakayoko, Luuk de Jong en ik bijvoorbeeld op de bank”, gaat Karsdorp verder. “Ricardo Pepi die we als wissel kunnen inbrengen. We hebben veel kwaliteit.”

Dan maakt Karsdorp plotseling een vergelijking. “Qua voetbal is dit PSV beter dan toen ik met Feyenoord kampioen werd. Maar als het toen met goed voetbal niet lukte, waren we voor elkaar aan het vechten. Die mentaliteit zat er goed in.”

Karsdorp was in 2017 onderdeel van het historische kampioenselftal van Feyenoord, dat zich na achttien jaar weer tot landskampioen kroonde. De destijds 22-jarige Karsdorp had een groot aandeel in deze titel.

Karsdorp kwam dat seizoen tot 2.540 minuten in de Eredivisie, verdeeld over 30 optredens. Daarin wist hij eenmaal te scoren en vier assists af te leveren. Het leverde hem een transfer van liefst 16 miljoen euro op, naar AS Roma.

Het is voor Karsdorp niet vreemd om het shirt van PSV te dragen. “Nee hoor, helemaal niet. Feyenoord is mijn club, daar heb ik vanaf mijn achtste tot mijn 21ste rondgelopen. Dat heeft me veel gebracht en gegeven, maar voetbal is ook mijn werk. PSV werd afgelopen seizoen kampioen, speelt in de Champions League en zij kwamen. Nou, dan ga ik daar naartoe, zo simpel is het. ”