Titelstrijd in Duitsland: Het resterende programma van Bayern München en Bayer Leverkusen

Hoewel de spanning in de Bundesliga dit seizoen misschien niet meer zo intens is, is de strijd om de koppositie nog altijd niet beslist. Bayern München staat bovenaan, maar Bayer Leverkusen, met acht punten achterstand en nog acht wedstrijden te spelen, kan zomaar voor een verrassingen zorgen. Terwijl Bayern hun voorsprong verdedigt, loert Leverkusen op een eventuele misstap van de koploper.



Als Bayern nog wat punten laat liggen en Bayer Leverkusen blijft winnen, kan de strijd om de titel alsnog behoorlijk spannend worden. Beide teams hebben nog een aantal lastige wedstrijden voor de boeg. Zowel Bayern als Leverkusen heeft nog een wedstrijd tegen Borussia Dortmund op het programma staan. Bayern speelt nog de altijd lastige uitwedstrijd tegen Leipzig. Leverkusen heeft dus nog genoeg kans om Bayern onder druk te zetten.



Hieronder vind je een overzicht van het resterende programma voor zowel Bayer Leverkusen als Bayern München, met de laatste acht wedstrijden die allesbepalend zullen zijn.



Programma van Bayern München:



29 Maart: Bayern - ST. Pauli

4 April: Augsburg - Bayern

12 April: Bayern - Borussia Dortmund

19 April: Heidenheim - Bayern

26 April: Bayern - Mainz

3 Mei: Leipzig - Bayern

10 Mei: Bayern - Mönchengladbach

17 Mei: Hoffenheim - Bayern



Programma van Bayer Leverkusen:

28 Maart: Leverkusen - VFL Bochum

5 April: Heidenheim - Leverkusen

12 April: Leverkusen - Union Berlin

20 April: ST. Pauli - Leverkusen

26 April: Leverkusen - Augsburg

4 Mei: SC Freiburg – Leverkusen

11 Mei: Leverkusen - Borussia Dortmund

17 Mei: Mainz - Leverkusen

Veelgestelde vragen:



1. Wie staat er bovenaan in de Bundesliga?

Bayern München staat momenteel bovenaan in de Bundesliga.

2. Kan Leverkusen Bayern nog inhalen?

Leverkusen staat acht punten achter met nog acht wedstrijden te spelen. Hoewel het een zware opgave is, is alles nog mogelijk.

3. Speelt Bayern München nog tegen Bayer Leverkusen?

Nee, Bayern en Leverkusen hebben dit seizoen al twee keer tegen elkaar gespeeld.

Wil je een wedstrijd live bijwonen in dit zinderende competitieslot in Duitsland? Klik hier om je kaarten te bestelen!