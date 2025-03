René van der Gijp zag één iemand uit zijn slof schieten bij Eintracht Frankfurt - Ajax: ‘Hij heeft er de tering in!'

Ook bij Vandaag Inside klinkt er voornamelijk kritiek op de keuze van Francesco Farioli om te kiezen voor een B-elftal tegen Eintracht Frankfurt. Op die manier nam Ajax kansloos afscheid van de Europa League en dat is iets wat totaal niet past bij de Amsterdammers, zo stelt Johan Derksen.

René van der Gijp had na afloop van de 4-1 vooral aandacht voor Wesley Sneijder, die als analist bij Ziggo Sport langs de lijn stond in Frankfurt. “Het is wel leuk, die kleine Sneijder kwaad. Wat was die kwaad, die kleine Sneijder”, lacht Van der Gijp.

“Die heeft zes uur in de auto gezeten natuurlijk en die moet morgenochtend nog terug uit Frankfurt. Die heeft er de tering in! Ze gaan zondag ook verliezen, zei Sneijder. Ja, natuurlijk is het gek dat hij niet zijn sterkste elf opstelt”, deelt ook Van der Gijp die mening.

Sneijder foeterde zowel voor, tijdens al na de uitschakeling van Ajax over de basisopstelling. “Voor de wedstrijd hebben we het eigenlijk al gezegd. Met zo’n ploeg aantreden tegen een hele goede tegenstander is heel lastig. Iedereen loopt achteruit en er gebeuren ineens ook hele gekke dingen”, zo vertelde hij in de rust.

“Ik heb een Ajax gezien dat hier totaal niet naartoe is gekomen om te winnen. Ajax is totaal niet gekomen om te winnen. Het is helemaal niks. Jongens, waar hebben we het over? Ik vind dit echt verschrikkelijk om te zien. Je moet je kapotschamen, echt waar. Dit kan ook nog eens door gaan werken in de Eredivisie als je hier een pak op je broek krijgt. Je kan ook nog gedonder krijgen in de selectie”, ging hij tekeer.

Derksen snapt de frustratie in het Ajax-kamp. “Die man (Farioli, red.) wordt gered door de omstandigheden dat de resultaten heel goed zijn. Maar alle beslissingen die hij neemt zijn niet van Ajax. Die zitten heel anders in de wedstrijd. Hij past ook helemaal niet bij Ajax.”

“Kom op, hé. Frankfurt, 56 duizend mensen in een vol stadion, dan wil toch iedereen spelen”, besluit Van der Gijp vervolgens.