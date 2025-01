René van der Gijp haalt uit naar Nederlandse analist: 'Hij is zo dik geworden, dat z'n ogen dichtzitten'

René van der Gijp is onder de indruk van Yoann Cathline. De buitenspeler van FC Utrecht gaf zondagmiddag tegen Feyenoord de assist op de 0-2 van Paxten Aaronson, en volgens Van der Gijp is vooral de manier waarop Cathline die pass gaf, heel knap.

Na iets meer dan een uur spelen won invaller Sébastien Haller zijn duel rond de middenlijn van Gernot Trauner, waarna hij de bal meegaf aan Cathline. Laatstgenoemde ging er met de bal vandoor en gaf hem uiteindelijk met de buitenkant van zijn voet voor het doel. Daar stond Aaronson klaar om binnen te tikken: 0-2.

Een dag later, in de podcast KieftJansenEgmondGijp, wordt er onder meer teruggeblikt op die wedstrijd tussen Feyenoord en Utrecht (1-2). “Die linksbuiten van Utrecht… Die is niet verkeerd hè?”, begint Van der Gijp.

“Die is op de bromfiets. En die bal hè… Niemand had het erover, maar hij gaf hem buitenkant voet. En daar was alles goed aan.”

“Maar schijnbaar ziet niemand dat.” Vervolgens besluit Van der Gijp om Theo Janssen, één van de analisten in Nederland, als voorbeeld te nemen. Janssen was zondagavond te gast bij Studio Voetbal.

“Ja, Theo Janssen die kan het niet zien, want zijn ogen zitten dicht. Die is zo dik geworden, die kan het niet meer zien.” Zijn opmerkelijk leidt tot wat gelach bij zijn podcast-collega’s.

“Waarom moet je dat nou over Theo zeggen?”, vraagt Rob Jansen vervolgens aan Van der Gijp. “Omdat Theo bij jou zit”, antwoordt de analist. Daarmee doelt hij erop dat Jansen de zaakwaarnemer van Janssen is.