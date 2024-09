Remko Pasveer noemt vier spelers bij Ajax die ‘geen praters zijn’

Remko Pasveer is blij met zijn rol bij Ajax, zo maakt de doelman maandagavond duidelijk in het programma Rondo van Ziggo Sport. De keeper kreeg verrassenderwijs een basisplek in de ploeg van trainer Francesco Farioli, en hij legt uit waarom.

“Of ik aan het einde van vorig seizoen dacht dat ik nu een basisplek zou krijgen bij Ajax? Absoluut”, begint Pasveer lachend. “Kijk, iedereen heeft een denkwijze en kan denken van: ik ga niet spelen. Ik ben wel iemand... ik heb de hele vakantie doorgetraind.”

“Ik heb ook langer bij Ajax getraind, terwijl ik eigenlijk clubloos was. Ik wilde gewoon fit zijn. We spraken al wel over contractverlenging en het duurde iets langer, maar de verwachting was wel dat we eruit zouden komen. Daarna ben ik aangesloten en heb ik gezegd: ik ga vol gas.”

“Uiteindelijk wist ik wel dat de ploeg iets nodig had, want we hadden veel jonge jongens”, vervolgt Pasveer. “Aan mij is het de taak om achterin alles neer te zetten en vooral in coaching veel te doen. Dat is voor mij wel weggelegd.”

“Ik denk dat een trainer ook wel naar coaching kijkt. Die kijkt naar wat hij nodig heeft. Kijk, achterin heb je Sutalo en hij is van nature geen prater. Youri Baas komt eigenlijk net in de basis en is ook geen prater. Hij gaat het wel steeds beter doen.”

“Daarnaast heb je Devyne Rensch: hij is ook echt niet echt een prater, maar hij heeft wel veel ervaring. Op links heb je Hato. Hij heeft veel talent, maar het is ook niet iemand die gelijk zegt van: zus en zo.”

“Voor de verdediging heb je Jordan Henderson, en hij is wel een prater”, besluit de keeper. “Dus het is aan mij de taak om de laatste vier zo goed mogelijk neer te zetten, vooral als we de bal niet hebben. Dat maakt voor hen een heel groot verschil.”