Rellen na NAC Breda - Willem II: 9 arrestaties, 4 gewonde agenten en inzet ME

De politie heeft negen mensen aangehouden na de thuiswedstrijd van NAC Breda tegen Willem II (1-2), zo meldt de politie in een persbericht. Vier agenten raakten (licht)gewond en één agent liep tinnitus (een piep in je oren) op nadat er vuurwerk werd gegooid. De ME moest ingrijpen om de rust te laten wederkeren.

“We weten ondertussen dat een grote groep alleen maar uit is op rellen”, begint de politie. “Dat is dus een reden voor de politie om ME op te roepen.” Volgens BN DeStem begon ‘een grote groep zwartgeklede mannen met zwarte bivakmutsen over hun hoofd’ na de wedstrijd geweld te gebruiken tegen ME’ers.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Na duidelijke waarschuwingen om weg te gaan werd er opgetreden”, schrijft de politie. De politie zette onder meer aanhoudingseenheden, politiepaarden en -honden in. Vier mensen werden tijdens de rellen gebeten door een politiehond.

Vier agenten raakten lichtgewond en één heeft last van een piep in zijn oor nadat vuurwerk vlak bij hem ontplofte. De gewonde agenten hebben aangifte gedaan. Van de negen mensen die zijn aangehouden werden er zes nog dezelfde avond vrijgelaten. Zij hebben wel een boete gekregen. Drie mensen moesten de nacht in de cel doorbrengen. Het is niet duidelijk of zij nog steeds vastzitten.

Paul Depla, de burgemeester van Breda, heeft geen goed woord over voor de relschoppers. “De wedstrijd zelf verliep vrij rustig, ondanks de teleurstellende uitslag voor NAC. Je kunt merken dat de maatregelen van de KNVB werken en dat de supporters zich bewust zijn van de nieuwe regels en de effecten van misdragingen rond de wedstrijd”, laat hij optekenen in gesprek met de regionale krant.

Volgens Depla werden de rellen veroorzaakt door mensen die na de wedstrijd naar het stadion zijn gekomen. “Naar alle waarschijnlijkheid dus mensen met een stadion- en gebiedsverbod. Zij hebben zich volledig misdragen. Dit dwingt ons om nog stevigere maatregelen te nemen tegen deze groep die het steeds weer verpest en het voetbal in diskrediet brengt.”

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Willem II 20 14 3 3 23 45 2 Roda JC Kerkrade 19 11 5 3 18 38 3 ADO Den Haag 20 10 7 3 15 37 4 De Graafschap 19 10 3 6 3 33 5 FC Emmen 19 9 5 5 4 32 6 FC Groningen 20 9 5 6 12 32 7 SC Cambuur 20 9 4 7 7 31 8 NAC Breda 20 9 4 7 7 31 9 FC Dordrecht 19 7 9 3 11 30 10 FC Eindhoven 19 7 8 4 5 29 11 VVV-Venlo 20 8 5 7 0 29 12 Jong AZ 20 8 4 8 -4 28 13 MVV Maastricht 20 7 5 8 0 26 14 Helmond Sport 19 7 3 9 -2 24 15 Jong Ajax 19 5 6 8 -7 21 16 Jong PSV 19 5 3 11 -16 18 17 Jong FC Utrecht 20 4 6 10 -19 18 18 FC Den Bosch 20 4 3 13 -18 15 19 Telstar 20 4 2 14 -18 14 20 TOP Oss 20 3 2 15 -21 11

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties