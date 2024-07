Redding voor Vitesse is plots heel dichtbij: ‘De overname is bijna rond’

Guus Franke wil Vitesse ondanks eerdere tegenovergestelde berichtgeving nog altijd overnemen, zo meldt de Gelderse ondernemer zelf aan Omroep Gelderland. Vitesse bevestigde maandag om 16:50 uur via een persbericht nog dat Franke was afgehaakt. "Ik neem Vitesse over, er is helemaal niets geklapt", aldus Franke.

Vitesse heeft een nieuwe overnamepartij nodig om gered te kunnen worden. De Arnhemmers hebben een schuld van 14,3 miljoen euro aan Coley Parry, de Amerikaanse zakenman die zijn overname van Vitesse eerder in het water zag vallen.

Franke onderhandelt al tijdenlang met Parry over een deal. De Amerikaan zou zwaar benadeeld worden in geval van het faillissement van Vitesse, toch onderhandelt hij op het scherpst van de snede. "Ik kan je wel zeggen dat het de moeilijkste onderhandelingen waren die ik ooit heb gevoerd", zegt Franke over de gesprekken met Parry.

Franke benadrukt dat hij zich niet heeft teruggetrokken, ook niet uit gesprekken met Vitesse zelf. De ondernemer is vastberaden om de Arnhemmers te helpen aan een sluitende begroting. De club heeft tot maandagavond 23:59 uur voor het inleveren van de stukken voor de commissie van beroep voor het behoud van de proflicentie van de club.

Diverse andere kandidaten om Vitesse over te nemen haakten eerder wél af, onder wie ook Michael van de Kuit, die met zijn bedrijf Nedstede eigenaar is van GelreDome. Het Algemeen Dagblad meldde maandagmiddag dat Vitesse 'een smeekbede' heeft gestuurd aan Van de Kuit om de club van de ondergang te redden. Van de Kuit was eerder al zeer kritisch op Franke, omdat laatstgenoemde geen bewijs van zijn vermogen zou kunnen overleggen.

Franke baseert zich op een naar eigen zeggen miljardenomzet met zijn investeringsmaatschappij Axiom Partners. Dat bedrijf is gevestigd in Zwitserland, waar Franke ook al jaren woont.

Van de Kuit is eigenaar van GelreDome en stelde zich afgelopen maanden hard op: de huur voor het stadion wordt voor Vitesse na de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie niet verlaagd, ondanks dat de club het bedrag niet kan opbrengen.

Hoopvol nieuws vanuit Vitesse zelf

Vitesse-supporters hebben zich maandagavond verzameld op Papendal. Interim-directeur Edwin Reijntjes kwam 's avonds vanuit het crisisberaad met hoopvol nieuws naar de supporters. "Er is nog geen witte rook, maar we zijn er bijna. Het belangrijkste is nu dat het rondkomt tussen Common Group (Parry, red.) en Franke. We hebben nog wel heel veel huiswerk te doen naar de KNVB. Dat wordt na middernacht. Zij willen er uitkomen. Wij zijn bezig alle documenten voor de KNVB in orde te maken."

