Ron Jans leed met FC Utrecht zondagmiddag tegen Feyenoord de eerste nederlaag van het seizoen: 0-2. De trainer van de Utrechters gaf na afloop de nodige complimenten aan de Rotterdammers.

Jans verwijt zijn ploeg niets, zo laat hij weten bij ESPN. “Nee, er valt niks af te dingen aan de zege van Feyenoord. We hadden vooraf gezegd dat we het tempo zo hoog mogelijk wilden houden. We wilden graag druk zetten met het publiek erachter, dat lukte de eerste minuten. Alleen dan krijg je heel snel de tegengoal”, analyseert de 66-jarige trainer.

“We stonden achterin op drie meter, maar dat moest een halve meter zijn. Er kwam een goede goal van Feyenoord uit, daarna hebben we veel geprobeerd. Maar we kwamen de eerste helft helemaal niet aan kansen toe”, aldus Jans.

“De tweede helft kregen we wel mogelijkheden en een kans met Nick Viergever en een afgekeurde goal. Op dat soort momenten moet je dan hopen. Dan kan je weer terug in de wedstrijd komen”, schetst de 66-jarige Nederlander.

De trainer van Utrecht is complimenteus naar Feyenoord. “Het was gewoon verdiend. Als Feyenoord dit niveau vasthoudt, dan gaan ze niet veel punten verliezen", voorspelt Jans.

Bij de 2-0 kreeg Quinten Timber veel ruimte om te schieten. Toch neemt de Zwollenaar het zijn spelers niet kwalijk. “Je kunt ook wel eens een tegenstander een compliment geven dat hij niet blind schiet en gewoon de bal in de hoek neerlegt.”

“Na de 2-0 had ik even het gevoel dat we het opgaven. De jongens pakten toch de draad weer op. We hebben het geprobeerd, maar uiteindelijk was Feyenoord vandaag beter”, sluit Jans af.