Real-spelers brengen mooi eerbetoon aan Vinícius, die zelf in het stadion is

Vinícius Júnior krijgt hartverwarmende steun vanuit Real Madrid. De spelers van de Koninklijke kwamen woensdagavond voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Real Valladolid het veld op in een shirt met daarop de naam en het rugnummer van de steraanvaller. Vinícius, die tegen Valencia (0-1 verlies) slachtoffer werd van racisme, kan vanwege een blessure niet in actie komen, maar is wel aanwezig in het Santiago Bernabéu.

Zondag werd Vinícius in Mestalla door een gedeelte van het publiek van Valencia voortdurend uitgescholden voor 'mono' (aap). De Braziliaan kreeg geen steun van de autoriteiten of de scheidsrechter: de wedstrijd ging gewoon door. In de slotfase werd Vinícius hevig geprovoceerd door de spelers van Valencia en bij zijn keel gegrepen. De linksbuiten van Real Madrid deelde daarop een klap uit, waarna hij met rood van het veld moest.

De spelers van Real Madrid betreden het veld met het shirt van Vinícius.

Er ontstond wereldwijd veel ophef naar aanleiding van de incidenten. Dinsdag werd de rode kaart al geseponeerd door de Spaanse voetbalbond. Ook vanuit de clubleiding van Real Madrid komt woensdag steun voor Vinícius. In het eigen stadion, dat nog altijd voor een gedeelte verbouwd wordt, werd een spandoek opgehangen met de boodschap: Wij zijn allemaal Vinícius, genoeg is genoeg. Dezelfde tekst stond op een banner die door de spelers het veld op werd gedragen.

Het RFEF-comité besloot dinsdag om Valencia een boete van 45.000 euro te geven. Ook moet een deel van het stadion vijf thuiswedstrijden leeg blijven. Valencia noemt die straf 'oneerlijk en buitenproportioneel'. Los Ché vindt het onterecht dat de straf is opgelegd zonder dat het zich heeft kunnen verdedigen. "We werken volledig samen met de politie en veroordelen wat er gebeurd is in ons stadion", meldt de club.