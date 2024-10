Real Madrid overweegt om Jeremie Frimpong in de zomer van volgend jaar naar de Spaanse hoofdstad te halen, zo meldt Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky Sport maandagavond. Bayer Leverkusen, de huidige werkgever van de rechtervleugelverdediger, is bekend met de interesse van de Koninklijke.

Volgens Plettenberg is Frimpong 'een van de namen op de lijst van Real Madrid'. Een transfer zal echter niet op korte termijn gaan plaatsvinden.

Frimpong is namelijk niet van plan om Leverkusen al komende winter te verlaten. Daarom moet Real Madrid zich richten op een transfer in de zomer van 2025.

De huidige kampioen van Spanje kan Frimpong dan naar verluidt oppikken voor een vast bedrag van veertig miljoen euro. Dat is de afkoopsom in het contract van de wingback.

Dat contract loopt overigens nog tot de zomer van 2028, maar de kans is klein dat Frimpong die verbintenis gaat uitdienen. Eerder werden onder meer Bayern München en Manchester United aan de Engelssprekende Oranje-international gelinkt.

Al langer is bekend dat Real Madrid op zoek is naar defensieve versterkingen, met name op de rechtsbackpositie. Dani Carvajal is met 32 jaar niet de jongste meer en bovendien scheurde hij begin deze maand zijn kruisband af.

Een andere naam die meermaals aan Real Madrid is gelinkt, is die van Trent Alexander-Arnold. Het jeugdproduct van Liverpool beschikt over een aflopende verbintenis op Anfield en kan mede daardoor rekenen op interesse van de Spaanse grootmacht, zo verzekerde Fabrizio Romano eerder.