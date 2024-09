'Real Madrid wil Franse enclave uitbreiden met komst Castello Lukeba'

Real Madrid heeft een oog laten vallen op Castello Lukeba, zo meldt transferjournalist José Felix Diaz. De centrale verdediger van RB Leipzig maakt al even indruk in Duitsland, maar is nu ook buiten de Duitse landsgrenzen in de smaak gevallen.

Diaz schrijft dat Real Madrid onlangs is getipt over Lukeba, waarop de club meteen zijn scouts naar Atlético Madrid heeft gestuurd. In het Wanda Metropolitano speelde de Fransman afgelopen week in het kader van de Champions League.

Lukeba wordt door trainer Marco Rose als middelste centrale verdediger geposteerd in een driemansdefensie. Lutsharel Geertruida is een van de opties om hem te vergezellen als rechter centrale verdediger.

Lukeba, die eerder dit jaar debuteerde bij de Franse nationale ploeg, kan bij Real Madrid in een hecht Frans gezelschap terechtkomen met onder meer Kylian Mbappé, Aurelien Tchouameni en Eduardo Camavinga.

Lukeba werd in de zomer van 2023 door RB Leipzig overgenomen van Olympique Lyon. De Duitsers betaalden zo'n dertig miljoen euro en maakten van de mandekker meteen een belangrijke schakel in de defensie.

Afgelopen seizoen verscheen Lukeba in 32 competitiewedstrijden op het veld, waarvan 24 keer als basisspeler. Acht keer werd hij als frisse kracht binnen de lijnen gebracht.

Mocht Real Madrid de interesse willen doordrukken dan zal het diep in de buidel moeten tasten. Lukeba heeft een geschatte marktwaarde van 40 miljoen euro en een doorlopend contract tot medio 2028. Hij kan zowel links als rechts in het centrum uit de voeten.