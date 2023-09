Real Madrid weer aan kop dankzij heerlijke pegel van Valverde en goal Joselu

Zondag, 17 september 2023 om 22:58 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:07

Real Madrid heeft zondagavond een zwaarbevochten zege op Real Sociedad geboekt. De club uit San Sebastián kwam al vroeg op een 0-1 voorsprong, maar dankzij treffers van Federico Valverde en Joselu in de tweede helft wist het team van trainer Carlo Ancelotti de zege veilig te stellen. Het was de vijfde overwinning uit de eerste vijf duels in LaLiga, waardoor de Koninklijke alleen aan kop gaat in Spanje; Barcelona volgt op de tweede plek met dertien punten.

Ancelotti voerde op het middenveld twee wijzigingen door ten opzichte van het gewonnen duel met Getafe (2-1). Eduardo Camavinga werd aan de linkerkant van het veld vervangen door Toni Kroos, terwijl Luka Modric zijn plek rechts op het middenveld afstond aan Federico Valverde. Achter het spitsenduo Rodrygo-Joselu stond diepste middenvelder Jude Bellingham. Real Sociedad begon ijzersterk aan de wedstrijd en vond al binnen vijf speelminuten de openingstreffer.

0-1 REAL SOCIEDAD ?? De bezoekers komen al vroeg op voorsprong tegen Real Madrid via Barrenetxea ??#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridRealSociedad pic.twitter.com/bVpEcProcR — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 17, 2023

Kubo had een uitstekende versnelling in huis en leverde vervolgens een fenomenale steekpass op Barrenetxea. In eerste instantie stuitte de vleugelspits nog op doelman Kepa Arrizabalaga, maar uit de rebound tekende hij alsnog de 0-1 aan. Na ruim een kwartier spelen had Real Madrid op gelijke hoogte moeten komen. Eerst legde Dani Carvajal de bal terug op Joselu, die de bal op de lat stiftte. De rechtsback kon in de herkansing nog een voorzet geven en bereikte ditmaal Rodrygo, maar schoot met een halve omhaal rakelings naast.

Na een klein half uur spelen creëerde Kubo een goede kans op de 0-2. Na een fraaie dribbel over de rechterflank sneed hij het zestienmetergebied binnen. De Japanner draaide de bal richting de verre hoek, maar Kepa ging languit en bracht redding in de benedenhoek. De openingsfase van de tweede helft was net zo vermakelijk als de eerste helft, want binnen een minuut na de hervatting vond Real Madrid de gelijkmaker.

VALVERDE ?? Real Madrid komt via de middenvelder op gelijke hoogte tegen Real Sociedad: 1-1 ??#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridRealSociedad pic.twitter.com/43NN3qqR6D — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 17, 2023

Fran García legde de bal op de rand van het strafschopgebied klaar voor Valverde, die met de binnenkant hard uithaalde en via de paal raak schoot: 1-1. Een kwartier na de gelijkmaker sloeg Real Madrid opnieuw toe. García had een voorzet op maat in huis voor Joselu, de met een harde kopbal de 2-1 aantekende. Op slag van het einde van de reguliere speeltijd kregen de Madrilenen een uitstekende kans op de de 3-1, toen invaller Brahim Díaz in het vijfmetergebied Jude Bellingham wist te bereiken. De Engelsman stuitte van dichtbij op doelman Alejandro Remiro.

REAL MADRID OP VOORSPRONG ?? Joselu kopt de bal knap binnen na een mooie voorzet van Fran García: 2-1 ??#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridRealSociedad pic.twitter.com/ONhbYRKMJr — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 17, 2023