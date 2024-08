Real Madrid heeft woensdagavond beslag gelegd op de UEFA Super Cup. Champions League-winnaar Real was met 2-0 te sterk voor Atalanta, dat vorig seizoen de Europa League won. Federico Valverde en debutant Kylian Mbappé zorgden bij de Koninklijke voor de doelpunten: 2-0.

Zomeraanwinst Mbappé maakte zijn officiële debuut voor Real Madrid. De Franse superster werd voorin geassisteerd door Rodrygo (rechts) en Vinícius Júnior (links). EK-finalist Jude Bellingham opereerde links vanaf het middenveld. Marten de Roon startte bij Atalanta op het middenveld, terwijl Mitchel Bakker op de bank begon. Teun Koopmeiners ontbrak in de wedstrijdselectie vanwege zijn aanstaande transfer richting Juventus.

Mbappé gaf zijn visitekaartje af door De Roon tijdens een aanval van Real Madrid al na zes minuten door de benen te spelen. Atalanta had het lastig in de beginfase in Warschau, maar kwam gaandeweg de eerste helft beter in de wedstrijd. Ademola Lookman probeerde het met schot vanuit een lastige hoek, maar wist Thibaut Courtois daarmee niet te verontrusten.

Real Madrid kwam goed weg toen Eder Militão de lat raakte toen hij de bal wilde wegwerken. In de slotfase van de eerste helft kreeg Bellingham te hard kwam inglijden op doelman Juan Musso. Er volgde tevens geel voor Vinícius toen hij op hardhandige wijze de voet van De Roon raakte. Rodrygo raakte in de slotminuut hard de lat. Geen doelpunten dus halverwege in de Poolse hoofdstad.

Het was Atalanta dat in de tweede helft uit de startblokken schoot. De Roon vond Mario Pasalic, die Thibaut Courtois vervolgens katachtig zag redden. De ban werd uiteindelijk na een klein uur gebroken door Real Madrid. Vinícius passeerde Berat Djimsiti eenvoudig en gaf de bal hierna op een presenteerblaadje aan Valverde die vlak voor de doellijn kon binnenwerken: 1-0.

Nog geen minuut later was het bijna 2-0. Vinícius werd ditmaal met een geweldige reflex van scoren afgehouden door Atalanta-doelman Juan Musso. De Italiaanse doelman wist uit de daaropvolgende hoekschop ook ternauwernood een grotere achterstand te voorkomen.

Atalanta stond met de rug tegen de muur en na opnieuw een sterke redding van Musso werd de marge alsnog verdubbeld door Mbappé. De Franse sterspeler beleefde een debuut om niet snel te vergeten. Nadat Bellingham de bal teruglegde, kon Mbappé de trekker overhalen: 2-0.

Gian Piero Gasperini bracht Bakker nog als invaller binnen de lijnen, maar de Nederlander kon een nederlaag in de Super Cup niet voorkomen.