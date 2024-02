Real Madrid-selectie aangereden door Duitse fan die al rijdend spelersbus filmt

De spelersbus van Real Madrid is maandag betrokken geraakt bij een ongeluk op de Duitse snelweg. De selectie van de Koninklijke was op weg naar Leipzig, waar dinsdag de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig op het programma staat, toen een aanrijding met een personenauto volgde. Alle betrokkenen kwamen met de schrik vrij.

Als gevolg van de stakingen in Duitsland kon Real Madrid niet vliegen op de luchthaven van Leipzig. In plaats daarvan werd uitgeweken naar Erfurt. Daardoor moest een busreis van 160 kilometer naar Leipzig worden gemaakt.

Het ongeluk gebeurde op de snelweg tussen Eichelborn en Nohra. De spelersbus van Real Madrid werd bij het wisselen van rijbaan over het hoofd gezien door de bestuurder van een witte Toyota Avensis, waardoor een aanrijding volgde.

"Het was een supporter die onze spelersbus aan het filmen was", laat een woordvoerder van Real Madrid weten aan Marca.

"Hij verloor plots de macht over het stuur en kwam met ons in botsing." Het ongeluk viel uiteindelijk mee. "De mensen die in de bus zaten merkten gelukkig niets van de aanrijding."

De buitenspiegel van de personenauto brak af. De Toyota zou in totaal voor 3.000 euro aan schade hebben, zo meldt BILD.

Ook de bus van de Spaanse topclub raakte beschadigd, maar de selectie kon zijn reis wel zonder grote problemen afmaken. Het schadebedrag aan de spelersbus is nog onduidelijk. Real-coach Carlo Ancelotti liet op de persconferentie weten dat iedereen ongedeerd is.

