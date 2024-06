Real Madrid plant volgende megatransfer en wil Florian Wirtz voor astronomische transfersom overnemen van Leverkusen

Florian Wirtz kan rekenen op interesse van diverse Europese topclub. Het toptalent van Bayer Leverkusen heeft een geweldig seizoen achter de rug en de club wil hem daarom deze zomer niet laten gaan. Real Madrid lijkt daarna de beste papieren te hebben om de creatieveling in de zomer van 2025 in te lijven, zo weet Sport Bild.

Binnen Real Madrid wordt Wirtz gezien als de 'nummer één prioriteit', zo wist Marca eerder al te melden. De kersvers landskampioen van Spanje is reeds begonnen aan het realiseren van de transfer van de Duitser, die dus vanaf het seizoen 2025/26 het wit van Real Madrid moet dragen.

Sport Bild meldt nu dat ook Bayern München geïnteresseerd is in de diensten van de 21-jarige aanvallende middenvelder, maar dat Real Madrid voorlopig voorop ligt in de strijd om zijn handtekening.

De Duitse sportkrant schrijft dat de kans aanwezig is dat Wirtz volgend jaar zomer samen met trainer Xabi Alonso de overstap gaat maken naar Madrid. Bij de Koninklijke wordt Alonso gezien als de droomopvolger van Carlo Ancelotti.

Alonso ziet Wirtz als een van zijn favoriete spelers in de succesploeg van Leverkusen en wanneer hij de overstap zou maken naar Real Madrid is de kans groot dat hij Wirtz met zich meekrijgt, zo schrijft Sport Bild. Real Madrid zou naar verluidt niet schrikken van de vraagprijs die Leverkusen gaat hanteren voor Wirtz.

De kampioen van Duitsland verlangt namelijk een bedrag van minimaal 150 miljoen euro voor de jonge Duitser. Transfermarkt schat de waarde van Wirtz momenteel in op 130 miljoen euro, maar dat is voor Die Werkself niet genoeg om hem los te weken.

Waar Bayern München eerst dacht aan een transfersom van 100 miljoen euro, is Real Madrid in de zomer van 2025 bereid de volledige vraagprijs voor Wirtz op tafel te leggen. Wirtz beschikt bij Bayer Leverkusen over een contract tot de zomer van 2027.

