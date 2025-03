Real Madrid naar kwartfinales Champions League dankzij bijzondere 'misser' Julián Álvarez in strafschoppenreeks

Real Madrid heeft zich woensdagavond na strafschoppen geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. De Koninklijke won vorige week in eigen huis nog met 2-1 van stadgenoot Atlético Madrid, maar in de return was de stand juist 1-0 voor Atlético na 90 en 120 minuten. Daardoor moest een strafschoppenreeks de doorslag geven, en die won Real Madrid met 2-4. In de kwartfinale neemt de ploeg van trainer Carlo Ancelotti het op tegen Arsenal.

Atlético ging als een bezetene van start en wist al na 28 seconden (!) de voorsprong te grijpen. Na een aanval door het midden werd de ruimte aan de rechterkant gevonden bij Rodrigo De Paul, die in een keer vooraf. Giuliano Simeone miste ternauwernood zijn hakje, maar zag tot zijn opluchting dat Conor Gallagher opdook om bij de eerste paal binnen te schieten: 1-0.

Een enorme ontlading in Metropolitano, waar Atleti de stand over twee wedstrijden weer gelijk had getrokken. Real Madrid genoot nadien het balbezit, al kon de ploeg van Ancelotti daar weinig gevaar uit stichten. Uit de counter was Atlético juist de gevaarlijkere ploeg. Álvarez probeerde het twee keer na zo'n vlijmscherpe aanval en met name zijn tweede poging was gevaarlijk, maar Thibaut Courtois redde knap.

Real Madrid bleef moeite houden om de Atleti-muur te slechten. Via met name De Paul en Antoine Griezmann bleef Atleti ondertussen loeren op de 2-0, die er vlak voor rust bijna kwam toen wie anders dan Álvarez gevaarlijk werd bediend in de zestien. De Argentijn schoot hard richting de korte hoek, waar de constant uitgefloten Courtois op tijd bij zat.

In de fase na rust gebeurde er weinig nieuwe dingen. Atleti bleef de dreigendere ploeg, terwijl Real Madrid zichzelf vaak frustreerde op het laatste deel van het veld. Aan de overkant zat het de ploeg niet tegen toen Clément Lenglet van dichtbij naast schoot.

Diezelfde Lenglet kon landgenoot Kylian Mbappé totaal niet bijhouden toen hij de zestien van Real Madrid indook. Lenglet hield vast bij Mbappé, die vrijwel direct nadat hij naar de grond ging een strafschop kreeg. Vinícius Júnior pakte zijn verantwoordelijkheid, maar schoot keihard over.

In het restant van de wedstrijd bleef het heel spannend en wisten beide ploegen dat één foutje fataal kon zijn. Veel gebeurde er niet meer in de slotfase, al had invaller Ángel Correa wel plots de winnende op zijn schoen toen hij opendraaide in de zestien en zijn knal net over het doel van Courtois zag vliegen.

Er moest een verlenging aan te pas komen om de winnaar te bepalen, maar daarin werd er niet gescoord. Daardoor moest een strafschoppenreeks uitsluitsel geven. Álvarez scoorde daarin voor Atlético, maar hij gleed uit en raakte de bal daarbij ook met zijn standbeen: goal afgekeurd. Later misten ook Lucas Vázquez en Marcos Llorente, en daardoor trok Real Madrid alsnog aan het langste eind: 2-4.