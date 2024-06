Real Madrid maakt opstelling bekend: Toni Kroos start in Champions League-finale

Carlo Ancelotti heeft de opstelling van Real Madrid bekendgemaakt. De oefenmeester kiest zoals vrijdag al aangekondigd voor Thibaut Courtois onder de lat, terwijl ook Nacho Fernández en Toni Kroos, die hun laatste duel voor Real Madrid spelen, aan de aftrap verschijnen. Borussia Dortmund heeft zijn opstelling nog niet gepubliceerd. De Champions League-finale begint om 21:00 uur (Nederlandse tijd) en is te zien op RTL 7 en Ziggo Sport Select.

De keuze van Ancelotti om voor Courtois te kiezen, werd de Italiaan een stuk makkelijker gemaakt daar Andriy Lunin deze week kampte met griep en zaterdag pas kon afreizen naar Londen. Die Oekraïner bleek een prima vervanger van Courtois, toen de Belg aan het herstellen was van een knieblessure. Lunin is wel fit genoeg om op de bank te beginnen.

Vanwege de absentie van Aurélien Tchouaméni, die net als David Alaba geblesseerd moet toekijken, werd ook vrij snel duidelijk dat Nacho in het hart van de verdediging zou staan. De Spanjaard vormt het centrum met Antonio Rüdiger, terwijl Dani Carvajal (rechts) en Ferland Mendy (links) op de backposities staan.

Kroos, die na de Champions League-finale alleen nog op het EK actief zal zijn voor hij met pensioen gaat, vormt het middenveld met Eduardo Camavinga en Federico Valverde. Zij staan vlak achter Jude Bellingham, die voorin assistentie krijgt van Vinícius Júnior en Rodrygo.

Als Dortmund verslagen wordt, heeft Real Madrid zijn vijftiende (!) Europacup I/Champions League binnen. Ancelotti rekent zich echter nog niet rijk, zo liet hij weten op de persconferentie. "Een Champions League-finale is de belangrijkste wedstrijd, maar ook de gevaarlijkste."

"We moeten ervan genieten dat we hier zijn, maar we weten dat het fout kan gaan omdat we dicht bij het allerbelangrijkste in het voetbal zijn: het winnen van de Champions League. We moeten de angst hebben dat dit ons kan ontgaan."

Opstelling Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinícius Júnior, Rodrygo.

