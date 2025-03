'Real Madrid krijgt meer vertrouwen in komst van twee absolute Premier League-sterren'

Real Madrid is zich op de achtergrond volop aan het voorbereiden op de komende transferzomer. De Spaanse topclub is tevreden over de huidige aanvallers en wil zich vooral in defensief opzicht versterken. Twee sterren uit de Premier League gelden als voornaamst doelwit, zo meldt Relevo.

De belangstelling van Real Madrid voor Trent Alexander-Arnold is niet nieuw. Relevo bevestigt nogmaals dat de rechtsback van Liverpool een van de twee grote doelwitten van de Koninklijke is. Vanwege het aflopende contract kan Alexander-Arnold transfervrij worden overgenomen, al betekent dat in praktijk wel dat de vleugelverdediger een gigantische tekenpremie zal eisen.

Real Madrid is vanwege de aanstaande transfervrije status van TAA vol vertrouwen over diens komst. Minder geldt dat voor het andere grote transferdoelwit: William Saliba. Real Madrid realiseert zich dat er moeilijke onderhandelingen voor nodig zullen zijn om de sterspeler los te weken bij Arsenal.

Saliba heeft een contract tot medio 2027, waardoor Arsenal niet direct genoodzaakt zal zijn om zaken te doen. The Gunners zullen er juist alles aan doen om de 23-jarige Fransman te behouden, maar komen op termijn in een lastig parket als Saliba geen nieuw contract wil ondertekenen.

Saliba geldt op dit moment als meest waardevolle centrumverdediger ter wereld. Transfermarkt schat de waarde van de mandekker op 80 miljoen euro.

Real Madrid zal de onderhandelingen over Saliba waarschijnlijk gaan voeren met Andrea Berta, die komende week wordt gepresenteerd als nieuwe technisch directeur van Arsenal. De 53-jarige Italiaan werkte van 2012 tot januari 2025 als technisch directeur van Atlético Madrid en is dus zeer ervaren.