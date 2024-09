Real Madrid heeft dinsdagavond een zwaarbevochten overwinning geboekt op VfB Stuttgart in de competitiefase van de Champions League. De Duitse tegenstander bood genoeg weerstand, maar moest er mede door een doelpunt van Kylian Mbappé en de eerste CL-goal van Endrick aan geloven: 3-1.

Na een maand afwezigheid was Jude Bellingham terug bij Real Madrid. Een blessure hield hem sinds midden augustus aan de kant, maar bij zijn rentree had de middenvelder meteen een basisplek. De voorste linie van de Koninklijke bestond uit het sterrentrio Rodrygo-Mbappé-Vinícius.

VfB Stuttgart, dat aantrad met vaste namen als Chris Führich en Deniz Undav, kwam verrassend sterk uit de kleedkamer. In de openingsfase deden de Duitsers niet onder voor Real Madrid en dat resulteerde in enkele kansen.

Na een kwartier was de beste mogelijkheid tot dan toe voor middenvelder Angelo Stiller. Hij zag zijn poging gekeerd worden door Thibaut Courtois, die niet zijn eerste redding van de avond verrichte.

Richting het einde van de eerste helft kwam de thuisploeg sterker voor de dag en tien minuten voor rust dachten de Madrilenen dat beloond zien worden met een strafschop. Na een VAR-check ging er echter een streep door de penalty.

Meteen na de rust was er alsnog een uitgelezen kans voor Real Madrid. Slechts zo'n 23 seconden na het startsignaal in het tweede bedrijf gunde Rodrygo Mbappé een niet te missen mogelijkheid voor open doel: 1-0.

Stuttgart liet zich niet van de wijs brengen en ging op zoek naar de gelijkmaker. Die vond het ruim twintig minuten voor tijd. Een harde voorzet van Jamie Leweling belandde op het hoofd van Undav: 1-1.

In de slotfase ging het alsnog weer mis voor de dapper strijdende bezoekers. Uit een corner van Luka Modric kon Antonio Rüdiger raak koppen, omdat Stuttgart-doelman Alexander Nübel mistastte: 2-1.

Diep in blessuretijd gooide Real Madrid het duel in het slot. In eerste instantie liet Vinícius nog na de 3-1 te maken, alvorens de ingevallen Endrick van afstand alsnog raak schoot. Daarmee werd de achttienjarige spits de jongste doelpuntenmaker in de Champions League namens Real Madrid.