‘Real Madrid heeft een probleem en richt zijn pijlen op basisspeler van Ajax’

Real Madrid heeft een probleem voor aankomend seizoen. De Koninklijke had volgens Diario AS gerekend op het aantrekken van Leny Yoro, maar de achttienjarige verdediger tekende donderdag bij Manchester United. Door het mislopen van Yoro en het vertrek van Nacho Fernández waarborgt de selectie van Real Madrid nog slechts drie centrumverdedigers.

Voor komend seizoen zijn, zoals het nu lijkt, Antonio Rüdiger, Éder Militào en David Alaba voor Carlo Ancelotti de enige opties in het hart van de defensie. In Madrid wordt dat gezien als een euvel. In geval van nood zou middenvelder Aurélien Tchouaméni als centrale verdediger kunnen opereren, maar die optie geniet niet de voorkeur.

Daarom overweegt Real Madrid de markt op te gaan voor een extra defensieve optie. Het Spaanse medium noemt de namen van drie spelers op wie de Madrileense pijlen gericht zijn: Aymeric Laporte, Diogo Leite en Jorrel Hato.

Het achttienjarige toptalent van Ajax wordt in Madrid gezien als optie die vergelijkbaar is met Yoro. Een transfer van Hato lijkt echter een moeilijke zaak, daar hij in maart zijn contract verlengde tot de zomer van 2028.

Laporte (30) staat ondertussen bijna een jaar onder contract bij Al-Nassr. De Franse Spanjaard zou Saudi-Arabië achter zich willen laten en mogelijk biedt Real Madrid uitkomst.

Leite wordt gezien als relatief betaalbare optie. De 25-jarige Portugees presteert naar behoren bij Union Berlin en kan tevens op belangstelling van Bayer Leverkusen en AC Milan rekenen.

Dat Real Madrid de portemonnee gaat trekken, is nog niet zeker. De regerend landskampioen van Spanje wil niet geld 'uitgeven om het uitgeven', zo schrijft Diario AS.

