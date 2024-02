Real Madrid gebruikt Girona als speelbal en bevestigt status als titelfavoriet

Real Madrid heeft een mogelijk cruciale zege geboekt in de strijd om de Spaanse landstitel. De lijstaanvoerder wachtte op papier een zware pot tegen naaste achtervolger Girona, maar maakte korte metten met de Catalaanse concurrent: 4-0. Jude Bellingham was met twee treffers weer eens van grote waarde, terwijl Vinícius Júnior met een treffer en twee assists ook een enorme bijdrage had. Real Madrid staat nu vijf punten voor op Girona. De voorsprong op FC Barcelona en Atlético Madrid, die allebei nog een duel tegoed hebben, bedraagt respectievelijk elf en dertien punten.

Aan de kant van Real Madrid kent trainer Carlo Ancelotti achterin de nodige personele zorgen. Zo werd zaterdag nog bekend dat Antonio Rüdiger de komende tijd aan de kant staat met een dijblessure. De Duitser voegt zich in de lappenmand bij David Alaba, Nacho Fernández, Éder Militão en doelman Thibaut Courtois. De verdediging tegen Girona bestond uit Lucas Vázquez, Aurélien Tchouaméni, Dani Carvajal en Ferland Mendy. Voorin kreeg Rodrygo de voorkeur boven Joselu.

Aan de kant van Girona ontbraken de geschorsten Daley Blind en Yangel Herrera. Zij pakten in het vorige duel, met Real Sociedad (0-0), cruciale late gele kaarten. Bovendien was ook trainer Míchel geschorst. Flinke meevaller was de terugkeer van Artem Dovbyk, die tegen Sociedad nog geblesseerd moest toekijken. Ook Sávio, ex-PSV, stond aan de aftrap.

De wedstrijd was nog geen zeven minuten oud toen Real op voorsprong kwam. Vinícius Júnior ontving de bal aan de linkerkant en sneed naar binnen. De Braziliaan kreeg de tijd en ruimte om uit te halen en dat bleek een slechte zet van Girona. Vinícius krulde de bal op heerlijke wijze de verre hoek in en bezorgde Real zo een prima start.

Real was de bovenliggende partij en creëerde ook de ruimte om tot gevaarlijke aanvallen te blijven komen. Zo kwam een diepe bal terecht bij Rodrygo, die het overzicht niet behield en de vogelvrije Bellingham bij de tweede paal over het hoofd zag. Girona had echter geen antwoord op het spel van Real. Uit een volgende counter werd Eduardo Camavinga gevloerd op randje zestien, wat Real een vrije trap opleverde.

Tien minuten voor rust kwam Real op prachtige wijze op 2-0. Vinícius stuurde Bellingham diep met buitenkant rechts en zag dat de Engelsman Eric García te snel af was. Bellingham omspeelde vervolgens ook Paulo Gazzaniga, die toezag hoe de 2-0 een onomkeerbaar feit werd. Het was voor Bellingham alweer zijn vijftiende competitietreffer van het seizoen. Real bleef doorgaan met aanvallen, al lag het tempo net te laag om de Catalanen écht stuk te spelen.

Girona was simpelweg een maat of twee te klein voor Real Madrid, dat het duel nog geen tien minuten na rust definitief in het slot gooide. Vinícius Júnior ontdeed zich op schitterende wijze van zijn tegenstander, om vervolgens op Gazzaniga te stuiten. De doelman moest alles geven om de inzet van de vleugelaanvaller te keren en was dan ook kansloos bij de intikker van Bellingham: 3-0. Vlak daarna werd hij naar de kant gehaald voor Brahim Díaz.

De invaller zag Rodrygo er ogenblikken later 4-0 van maken, door de bal af te pakken van Yan Couto en vervolgens keihard raak te schieten na een fraaie dribbel. De wedstrijd was gespeeld en dat was ook terug te zien aan het tempo, dat steeds lager kwam te liggen. Girona wilde de schade beperken, terwijl Real zijn energie spaarde. Dat bleek onder meer uit een slappe poging van Fran García, die onnodig uit een lastige hoek schoot. Brahim Díaz schoot enkele minuten later nog net over.

Vlak voor tijd kreeg Real Madrid vanaf de stip de kans om nog maar eens een treffer te maken. De ongelukkig spelende Couto maakte een overtreding op invaller Arda Güler, die de bal zelf in leek te willen schieten. Joselu eiste de bal echter op en schoot de penalty tegen de paal, waarna de arbiter direct affloot.

