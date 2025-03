Real Madrid, Barcelona en Atlético Madrid strijden om de titel: dit is het resterende programma van de topclubs

Door de 2-4 winst van FC Barcelona op Atlético Madrid zondagavond, lijkt de titelstrijd nu vooral tussen Real Madrid en Barcelona te gaan. Beide clubs staan gelijk in punten, maar Barcelona heeft nog één wedstrijd tegoed en een beter doelsaldo. Atlético Madrid, dat op de derde plaats staat, loert echter nog steeds op een kans om zich terug in de strijd te mengen, mocht er iets misgaan bij de twee koplopers. Het belooft een spannende eindfase te worden, waarbij de drie topclubs alles op alles zetten om de titel te veroveren.

De onderlinge resultaten tussen de drie topclubs zorgen voor extra spanning in de titelstrijd. Barcelona versloeg Atlético Madrid met 2-4 en Real Madrid met 0-4. In de directe confrontatie tussen Barcelona en Real Madrid speelde Lamine Yamal de sterren van de hemel. Atlético Madrid won van Barcelona met 1-2, terwijl de wedstrijden tussen Real Madrid en Atlético eindigden in gelijke spelen (1-1). De laatste clash tussen Barcelona en Real Madrid moet nog gespeeld worden, wat de strijd om de titel verder zal bepalen.

De laatste wedstrijden van het seizoen zullen beslissen wie er met de titel vandoor gaat. In dit artikel geven we een overzicht van de resterende duels van deze drie teams.

Programma van Barcelona:



FC Barcelona staat momenteel bovenaan met eén wedstrijd minder gespeeld. De Catalanen hebben het in eigen hand om de titel te grijpen, maar hiervoor zal er gewonnen moeten worden.



27 maart: Barcelona - Osasuna

30 maart: Barcelona – Girona

5 april: Barcelona – Real Betis

13 april: Leganés – Barcelona

20 april: Barcelona – Celta de Vigo

23 april: Barcelona - Mallorca

4 mei: Real Valladolid – Barcelona

11 mei: Barcelona – Real Madrid

14 mei: Espanyol – Barcelona

18 mei: Barcelona – Villareal

25 mei: Athletic Club - Barcelona



Programma van Real Madrid:



Real Madrid staat momenteel tweede in La Liga, maar alles is nog mogelijk. De ploeg van Vinícius Júnior en Jude Bellingham heeft een pittige reeks wedstrijden voor de boeg. Deze wedstrijden zullen gewonnen moeten worden om de koppositie te veroveren.

29 maart: Real Madrid – Leganés

5 april: Real Madrid – Valencia

13 april: Alavés – Real Madrid

20 april: Real Madrid – Athletic Club

23 april: Getafe – Real Madrid

4 mei: Real Madrid – Celta de Vigo

11 mei: Barcelona – Real Madrid

14 mei: Real Madrid – Mallorca

18 mei: Sevilla - Real Madrid

25 mei: Real Madrid – Real Sociedad

Programma van Atlético Madrid:



Atlético Madrid staat momenteel derde, maar heeft nog altijd uitzicht op de titel en staat dicht bij de top. Er zal echter veel moeten gebeuren wil de ploeg van Diego Simeone en Griezmann er nog met de titel vandoor gaan.

29 maart: Espanyol – Atlético Madrid

6 april: Sevilla – Atlético Madrid

13 april: Atlético Madrid – Real Valladolid

20 april: Las Palmas – Atlético Madrid

23 april: Atlético Madrid – Rayo Vallecano

4 mei: Alavés – Atlético Madrid

11 mei: Atlético Madrid – Real Sociedad

14 mei: Osasuna – Atlético Madrid

18 mei: Atlético Madrid – Real Betis

25 mei: Girona – Atlético Madrid

Veelgestelde vragen:



1. Wie staat er bovenaan in La Liga?

Barcelona staat momenteel bovenaan in La Liga.

2. Waarom heeft Real Madrid nog kans op de titel?

Real Madrid staat gelijk in punten met Barcelona. De Koninklijke hebben een wedstrijd meer gespeeld. Beide ploegen spelen nog tegen elkaar en dus kan Real Madrid dit puntenverschil zelf dichten.

3. Waar staat Atlético Madrid op de ranglijst?

Atlético Madrid staat momenteel derde in La Liga, maar is nog altijd in de race voor de titel.