RB Leipzig-trainer Rose denkt te weten waar Xavi Simons komend seizoen speelt

RB Leipzig-trainer Marco Rose heeft in een gesprek met Sky Deutschland aangegeven goede hoop te hebben op een langer verblijf van Xavi Simons. Essentieel voor het behouden van de 21-jarige spelmaker is plaatsing voor de Champions League.

Simons kwam dit jaar op huurbasis over van Paris Saint-Germain. De club uit Parijs lichtte vorige zomer de optie om Simons terug te kopen van PSV, maar verhuurde de international van Oranje direct aan Leipzig.

Met zeven goals en tien assists in de Bundesliga is Simons onmisbaar in de selectie van Rose. Daarom heeft de Duitse oefenmeester al meerdere malen laten weten dat hij graag langer wil beschikken over de 21-jarige Amsterdammer.

Simons speelt voor Rose dit seizoen een belangrijke rol in het sterke seizoen van Leipzig. Rose benadrukt in hetzelfde gesprek met Sky Deutschland dat de aanvallende middenvelder volgend seizoen onderdeel is van zijn plannen.

‘’We hebben dat niet volledig in eigen hand. Het is belangrijk dat we ons kwalificeren voor de Champions League. Dan hopen we hem hier een jaar of twee jaar te kunnen houden, dat zou hem goed doen. We moeten onszelf niet als doorgeefluik zien en ambitieus blijven. Het moet lonend zijn om naar Leipzig te komen en te blijven.’’

In de gesprekken die Rose met Simons voert, krijgt hij de indruk dat de 21-jarige rechtspoot zich goed voelt bij Leipzig en ook graag wil blijven. ‘’Ik krijg het idee dat hij zich hier goed voelt. Hij ontwikkelt zich hier uitstekend en hij speelt in een goede omgeving. Ik ben er positief over dat hij hier volgend jaar ook weer speelt.’’

Rose is niet de enige die lovend is over de voormalige speler van FC Barcelona en PSG. Ook PSG-trainer Luis Enrique zou volgens Franse media erg gecharmeerd zijn door het goede spel van Simons. Mogelijk wil de Spaanse trainer hem betrekken in zijn plannen bij PSG volgend jaar.

Rose wil dat voorkomen. De Duitse trainer wil niet dezelfde leegloop als vorig jaar, waarin zijn elftal volledig werd leeggekocht. Dat gevaar bestaat echter wel. Volgens Sky zouden Amadou Haidara, Dani Olmo, Benjamin Sesko en Mohamed Simakan aan het einde van dit seizoen een overstap kunnen maken.



