Razendsnel vertrek bij Ajax? 'Francesco Farioli sprak rond de kerst met andere club'

AS Roma denkt aan Francesco Farioli (35) als zomerse opvolger van Claudio Ranieri (73), weet La Gazzetta dello Sport. Volgens de roze sportkrant sprak de trainer van Ajax rond de kerst al met de Romeinse club.

Journalist Andrea Pugliese deelt dinsdagochtend een uitgebreid artikel over de opvolging van Ranieri, waarin Farioli breed uitgemeten wordt. In zijn verhaal schrijft de Italiaanse nieuwtjesjager een aantal opvallende details.

Zo zou Farioli tijdens de winterstop een gesprek hebben gevoerd met Florent Ghisolfi, de sportief directeur van Roma. Het duo werkte eerder samen bij OGC Nice. Een gezamenlijke toekomst in Rome zou onderwerp van gesprek zijn geweest.

Ook de namen van Massimiliano Allegri (57) en Carlo Ancelotti (65) zingen rond in de Italiaanse hoofdstad. Pugliese verwacht echter dat Roma kiest voor een jongere trainer, die een jarenlang traject aan wil gaan.

Volgens Pugliese onderhouden Ghisolfi en Farioli een uitstekende band. “Dit zijn contacten die als positief worden ervaren. Mede door de reeks informatie en ideeën die de huidige Ajax-coach, zoals hij dat doorgaans doet, op tafel legt.”

“Wat zeker is, is dat Farioli op dit moment een populaire naam is. Bovendien is hij iemand die de ambitie kan hebben om Roma volgend seizoen te leiden”, aldus Pugliese, die de Italiaanse club hoger lijkt in te schatten dan Ajax.

Farioli ligt in de Johan Cruijff ArenA nog tot medio 2027 vast. Ajax betaalde afgelopen zomer een afkoopsom van 1,25 miljoen euro om de Italiaan los te weken uit het zuiden van Frankrijk.