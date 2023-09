Rashford verbaast zich over stats in EAFC en FIFA: ‘41?! Ben ik zo slecht?!’

Vrijdag, 15 september 2023 om 12:04 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:07

Marcus Rashford is verbaasd over de waarde van een van zijn statistieken in EA Sports FC 24. Eind september is het zo ver: de eerste editie van het populaire videospel, dat voorheen door het leven ging als FIFA, komt dan uit. Rashford is er met zijn algemene rating op vooruitgegaan, maar is enigszins teleurgesteld over zijn verdedigende kwaliteiten in het videospel.

Rashford werd op het officiële YouTube-kanaal van de Premier League gevraagd om zijn verdedigende kwaliteiten in FIFA 23 te raden. De spits van Manchester United was optimistisch door 68 te gokken, waarna hij te horen kreeg dat het in feite 41 was. "41?! Ben ik zo slecht?!", zo luidde zijn reactie. Toen hij een poging waagde om zijn verdedigende kwaliteiten in het videospel van EA FC 24 te raden, kwam zijn voorspelling precies goed uit: “42, ik ben hier echt door geschokt, daar kan ik niet over liegen.”

Rashford was iets blijer met de waardes van zijn andere statistieken. Zo wordt zijn snelheid op 90 geschat. “Ik denk dat ik waarschijnlijk de snelste van de hele selectie ben.” Ook kreeg hij opwaarderingen voor schieten, zijn fysiek, passing en dribbels. Rashford is er in het algemeen ook op vooruitgegaan. Waar hij het in FIFA 23 moest doen met een rating van 83, is hij in EAFC omhooggegaan naar 85.

Rashford was de afgelopen jaargang bij United goed voor 30 goals en 11 assists in 56 officiële duels. Zijn eerste treffer van dit seizoen maakte hij onlangs tijdens de 3-1 nederlaag van the Red Devils tegen Arsenal. Aanstaande zaterdag krijgt hij de kans om na lange tijd weer eens op Old Trafford te scoren. De ploeg van manager Erik ten Hag krijgt dan Brighton & Hove Albion op bezoek.