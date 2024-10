Ralf Seuntjens scoort schitterend, maar De Graafschap komt niet naast koploper FC Den Bosch

De Graafschap heeft verzuimd in punten gelijk te komen met koploper FC Den Bosch en nummer twee Helmond Sport. De Superboeren speelden zaterdag met 2-2 gelijk tegen Telstar. De Graafschap, dat een wedstrijd meer speelde dan de concurrentie, moet het voorlopig doen met plaats vier in de Keuken Kampioen Divisie.

Telstar liet zich direct na het eerste fluitsignaal gelden en was al na drie minuten dicht bij de openingstreffer. Zakaria Eddahchouri schoot echter net naast uit de draai. Drie minuten later was het alsnog raak: Eddahchouri trof nu wel doel na een slim genomen vrije trap door Jeff Hardeveld.

De Graafschap werd gaandeweg de eerste helft sterker, al liet Telstar nog enkele goede kansen onbenut, en dat kwam ook tot uiting in de stand. Doelman Ronald Koeman junior leek te worden verrast door een knal van afstand van Jesse van de Haar: 1-1.

Nog vóór het rustsignaal werd het nog erger voor Telstar. Een hoekschop vanaf rechts kwam uiteindelijk terecht bij Ralf Seuntjens, die niet nadacht en de bal in de rechterbovenhoek knalde: 1-2. Groot feest uiteraard bij de aanvaller, zijn medespelers en de meegereisde fans uit Doetinchem.

De Graafschap had duidelijk een boost gekregen van de doelpunten in de eerste helft en ging na rust op jacht naar de derde treffer. Telstar had geluk dat Koeman junior alert was bij inzetten van Van de Haar, Tristan van Gilst en Ibrahim El Kadiri.

Met nog een klein halfuur op de klok greep Telstar-trainer Anthony Correia in. Devon Koswal en Tyrese Noslin verlieten het veld in Velsen-Zuid. Adil Lechkar en Mohamed Hamdaoui kregen als invallers de taak om Telstar terug in de wedstrijd te brengen.

De gelijkmaker kwam er een kwartier voor het einde. Na een duel op de helft van Telstar leek er gefloten te worden voor een overtreding, maar dat gebeurde niet. Eddahchouri werd vervolgens weggestuurd en na het omspelen van doelman Joshua Smits tekende aanvaller voor zijn achtste doelpunt van het seizoen.

Telstar zocht in de spannende slotfase in het kletsnatte Velsen-Zuid naar de winnende treffer. Aan de andere kant hield Koeman junior zijn ploeg op de been met enkele fraaie reddingen. De Graafschap moest uiteindelijk genoegen nemen met een punt op bezoek bij Telstar.