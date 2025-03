Rafael van der Vaart: 'We mogen elkaar niet. Maar als we elkaar zien, dan is het goed'

Dat Rafael van der Vaart geen goede band onderhoudt met Zlatan Inrahimovic, lijkt algemeen bekend te zijn. De oud-middenvelder komt vrijdag in de studio van Ziggo Sport nog eens terug op een breed uitgemeten akkefietje tussen beide heren van ruim twintig jaar geleden.

Van der Vaart waren enkele jaren ploeggenoten bij Ajax, maar waren niet elkaars favoriete ploeggenoot. De slechte relatie kwam tot een kookpunt toen Van der Vaart in een oefeninterland tussen Zweden en het Nederlands elftal geblesseerd raakte na een harde tackle van Ibrahimovic.

''Voor de mensen: als ik mank loop, is dit de reden'', zegt Van der Vaart met een kwinkslag als de beelden van de tackle van Ibrahimovic voorbij komen. ''Dat is nooit meer helemaal goedgekomen.''

''Ik kon toen kiezen tussen laten opereren of iets anders'', verduidelijkt de voormalig international, die direct wordt aangevuld door presentator Bas van Veenendaal, die zegt dat Van der Vaart met een pijnlijke enkel de studio binnenkwam.

Van der Vaart wil niet direct zeggen dat de pijn van nu te maken heeft met de charge van Ibrahimovic uit 2004. ''Toen is mijn enkel slecht geworden. Maar dat gebeurt, dat is slijtage. Alleen, ik heb een slechte enkel. Daar kun je nog jaren mee doorspelen, maar na elke wedstrijd had ik last.''

Van Veenendaal wil weten hoe vaak Ibrahimovic zijn excuses heeft aangeboden. ''Niet zo vaak. Dus niet'', antwoordt Van der Vaart al lachend. De presentator benadrukt vervolgens aan dat Ibrahimovic zou hebben gezegd dat het per ongeluk ging, 'en als Van der Vaart dat nog een keer zegt dat ik zijn enkel expres breek'.

''Het is wel een imposante persoonlijkheid. Ik had wel een grote mond, maar ook veel respect voor hem. Hij heeft er laatst nog iets over gezegd. We mogen elkaar niet, maar ik weet ook zeker dat als we elkaar zien, het ook goed is. Ik was toen gewoon jong, ego. Toen ging het mis'', aldus Van der Vaart.