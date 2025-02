Rafael van der Vaart loopt leeg: 'Hij speelt het allerslechtst, het is echt een aanfluiting'

Rafael van der Vaart is logischerwijs niet te spreken over de individuele optredens van PSV’ers. De analyticus heeft niet alleen kritiek op Noa Lang, maar ook Jerdy Schouten komt ter sprake in het programma Rondo van Ziggo Sport.

“Jerdy Schouten vind ik op dit moment een aanfluiting”, zo begint Van der Vaart. “Hij speelt eigenlijk het allerslechtst. Omdat het een beetje een grijze muis is - in de zin van: hij doet geen gekke dingen - valt het niet op.”

“Maar als je echt op Schouten gaat letten... Veerman neemt nog een beetje risico, maar Schouten vind ik echt... Schouten wordt ook bijna nooit gewisseld.”

“Mede door hem speelt PSV ook een stuk minder nu. Hij is het hart van de ploeg en als hij al de ballen gaat inleveren, wordt het moeilijk. Kijk, bij Noa Lang weet je het: fantastisch of niets. En Schouten probeert het een beetje te regelen, maar dat lukt hem niet”, aldus de analyticus.

Tegelijkertijd ziet Marco van Basten dat het achterin aan kwaliteit ontbreekt bij PSV, met name centraal achterin. “Ik vind het zeer pover en dat zeg ik al jaren.”

“PSV moet een goede voorstopper kopen. Ryan Flamingo heeft wel wat geholpen en Olivier Boscagli is eigenlijk geen verdediger. Je moet een tank hebben zoals die Braziliaan, Alex, destijds.”

“Eén speler als Alex is voor PSV goud waard. Ik zie alleen maar jongens als Obispo, Oppergaard, Ledezma... Dat is allemaal geen niveau voor PSV”, aldus Van Basten.