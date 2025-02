Rafael van der Vaart: 'Ja, hèhè. Natuurlijk moet Farioli dat uitspreken bij Ajax'

Ajax heeft de beste papieren om PSV te onttronen als landskampioen. Trainer Francesco Farioli predikt in de titelrace vooral voorzichtigheid, maar daar heeft Rafael van der Vaart totaal geen boodschap aan.

Van der Vaart was zondag aanwezig in de Johan Cruijff ArenA, waar hij Ajax met 2-0 zag winnen van Go Ahead Eagles. Het vertoonde spel was niet geweldig, maar volgens de voormalig Ajacied tellen in een kampioensrace alleen de punten.

''Vind je dat Farioli maar moet uitspreken dat Ajax gewoon voor de titel gaat?'', wil presentator Sjoerd van Ramshorst van Studio Voetbal weten van Van der Vaart, die zijn mening daarover niet onder stoelen of banken steekt.

''Ja, hèhè. Je staat vijf punten voor'', luidt het antwoord van de voormalig middenvelder van Ajax. Van Ramshorst werpt direct op dat de trainer van Ajax zich niet publiekelijk uitspreekt over de titelkansen van zijn team.

''Je weet als je iets aan hem vraagt, dat er een ouderwets cassettebandje komt en een riedeltje. Dan komt er een standaard ding uit. Dat vind ik jammer, want ze spelen zó slecht. Het zit echt mee, vandaag ook weer'', heeft Van der Vaart niet genoten van het optreden van Ajax tegen Go Ahead Eagles.

''Maar ik vind echt, als je nu geen kampioen wordt... Dan word je het de komende jaren nooit meer hoor'', vindt de analist dat Ajax deze kans op de landstitel niet mag laten lopen, zeker gezien de voorsprong op PSV.

''Ajax is een ploeg die moeilijk te verslaan is'', prijst Van der Vaart tot slot de mentale veerkracht van de Amsterdammers. ''Alleen afgelopen donderdag... Ik schaam me niet snel, maar ik dacht: jeetje mina. Je wordt weggespeeld door een Belgische ploeg (Union Sint-Gillis, red.). Ik ken ze niet goed, maar dat zal ook geen hoogvlieger zijn. En Go Ahead vond ik ook beter spelen.''