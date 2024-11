Rafael van der Vaart: 'Ik hoop dat hij weer naar Ajax gaat, hij hoort bij de club'

Rafael van der Vaart kijkt met een goed gevoel terug op de wedstrijd tussen Ajax Legends en Real Madrid Legends. Zondag speelde de oud-middenvelder tien minuten mee bij Ajax in het gewonnen duel (2-1). Van der Vaart was in de galawedstrijd diep onder de indruk van in ieder geval één speler, die hij graag weer in de opleiding van Ajax zou willen zien.

“Simon is buitencategorie”, zo begint Van der Vaart over Simon Tahamata in gesprek met Ajax Life. “Hij is misschien wel de allermooiste persoonlijkheid in het voetbal. Echt uniek. Het doet hem veel verdriet dat hij niet meer bij Ajax werkt. Zo’n man moet je koesteren. Ik hoop dat hij snel terugkomt.”

“Leuk hoor, zo’n voetbalschool, maar het slaat natuurlijk nergens op dat daar ergens in Berlijn mee bezig is. Hij hoort gewoon bij Ajax. Hij is 68 jaar en loopt honderd keer soepeler dan dat ik doe. Echt geweldig”, aldus Van der Vaart.

Op 1 maart koos Tahamata ervoor om Ajax te verlaten. De jeugdtrainer (67), die jarenlang aan de Amsterdamse club was verbonden als speler en coach, besloot om in Berlijn leiding te geven aan een zelf opgezette voetbalacademie.

In gesprek met het Algemeen Dagblad vertelt Tahamata dat hij nog wel in contact staat met technisch directeur Alex Kroes en dat hij hoopt ooit terug te keren in Amsterdam. De wijze waarop hij bij Ajax is vertrokken doet Tahamata nog wel pijn. De oud-vleugelspits kreeg plotseling een contract voor ‘slechts’ twintig uur.

“Ik liep daar zes dagen in de week rond, had alleen dinsdag opadag. Ik kon niet opeens 20 uur uitsmeren over hetzelfde aantal dagen. John Heitinga, Gerald Vanenburg en ik, we moesten allemaal vertrekken. Terwijl we het dna van Ajax zijn, aldus Tahamata.

Tahamata veroverde als speler van Ajax driemaal de landstitel en een keer de TOTO KNVB Beker. Hij sloot zijn Amsterdamse periode af na 149 wedstrijden (17 goals). Na zijn actieve loopbaan keerde Tamahata terug als jeugdtrainer, om enkele jaren later terug te keren als techniektrainer.