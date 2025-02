Rafael van der Vaart ergert zich kapot: ‘Dat zijn echt karakterloze mensen’

Rafael van der Vaart heeft geen goed woord over voor de anonieme bronnen die hebben meegewerkt aan het grotendeels negatieve stuk over Robin van Persie in de Leeuwarder Courant, zo maakt hij duidelijk aan tafel bij NOS Studio Voetbal. De voormalig prof vindt het uiterst verwerpelijk dat mensen die dicht bij Van Persie werkten hem anoniem zo makkelijk afvielen in de media.

Afgelopen week kwam Sander de Vries namens de Leeuwarder Courant naar buiten met het nieuws dat velen bij Heerenveen ‘opgelucht’ zouden zijn met het vertrek van Van Persie. Hij zou zodanig zijn eigen zin doordrijven, dat het onwijs moeilijk werd om met hem samen te werken. Steeds minder mensen leken nog vertrouwen te hebben in de trainer, die nu dus definitief is vertrokken naar Feyenoord.

“Er zijn dus mensen die jou bellen, die dicht bij Robin van Persie aan het werk zijn”, richt Van der Vaart zich tot De Vries, die eveneens te gast is bij Studio Voetbal. “En die spelen dat dan door, dat is heel lelijk.”

“Ik weet het, dat is de voetbalwereld. Maar dat zijn echt karakterloze mensen”, is Van der Vaart bikkelhard over de anonieme bronnen die hebben meegewerkt aan het stuk van De Vries.

“Dan bedoel ik de mensen die hem bellen en informatie geven. Het is vast waar, ik geloof het meteen, maar dat vind ik echt… Je moet je eens voorstellen dat wij hier een gesprek hebben en dat ik hem (De Vries, red.) zo bel en zeg: ‘Die Sjoerd (van Ramshorst, red.) die zegt dat en dat’.”

“En morgen staat dat dan in de krant, want dat gebeurt in het voetbal. Dan ben je gewoon slecht. Zijn vertrek is nu dan eigenlijk het makkelijkste wat er gebeurt. Dan zegt Heerenveen: ‘Ga dan maar’.”

De Vries kan vervolgens bevestiging geven dat Van Persie voor een bedrag van anderhalf miljoen euro naar Feyenoord vertrekt. “Dat maakt hem wel de duurste trainer in de clubhistorie van Heerenveen.”