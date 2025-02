Bij sc Heerenveen is men niet rouwig om het aanstaand vertrek van Robin van Persie naar Feyenoord, zo blijkt uit een reconstructie van de Leeuwarder Courant. Het lokale medium meldt dat de trainer ‘zijn eigen koers vaart’ en dat er van vertrouwen en verbinding met de rest van de club al lang geen sprake is.

Van Persie drukt vanaf zijn aanstelling veelvuldig zijn visie door. Volgens velen binnen de club zou hij daarin veel te ver gaan. “Van Persie vaart vanaf zijn eerste werkweek zijn eigen koers. Op zich is daar niets mis mee, vindt men, maar tegelijk werkt hij wel in een team. Vaak verandert hij van afspraken en daarmee bezorgt Van Persie zijn collega’s overwerk en frustraties.”

Ook de keuzes voor het al dan niet opstellen van bepaalde spelers zorgen voor vraagtekens bij de andere stafleden, zo schrijft de Leeuwarder Courant op basis van interne bronnen. “Aan het begin van het seizoen stemden vijf stafleden voor Andries Noppert als eerste doelman, één voor Mickey van der Hart. Van Persie kiest voor Van der Hart.” Hetzelfde geldt voor de rechtsbackpositie.

“Van Persie neemt zijn verantwoordelijkheid, zegt hij, en draagt de eventuele gevolgen. De stafleden kijken elkaar veelbetekenend aan. Want waarom zou je nog een verhaal voorbereiden als de trainer doet wat hij zelf wil?” Na de nederlaag bij FC Twente in september volgt een evaluatiegesprek, waarbij Van Persie ‘geen blad voor de mond neemt’. “Hij vindt dat sommigen te veel als supporters meeleven op de bank. Bijna iedereen komt aan de beurt, behalve zijn assistenten.”

Ook de band met de spelersgroep is zeer moeizaam. “In de spelersgroep ebt het vertrouwen snel weg. Dat komt ook door zijn manier van communiceren. Van Persie kan hard uit de hoek komen. Zeker als emoties de overhand nemen. Dan kan hij volgens ingewijden met deuren en met zijn hand op tafels slaan, weglopen bij discussies en wijzen op de strepen op zijn mouw: hij is de trainer. Hij bepaalt. Hij is de baas”, zo schrijft de Leeuwarder Courant.

Daarbij blijft het niet wat betreft de slechte banden van de voormalig Oranje-spits bij Heerenveen. Ook de clubleiding moet eraan geloven. “De trainer vindt het ongelooflijk dat hij zo’n slechte selectie heeft. Daarop volgt een fikse woordenwisseling, waarbij Van Persie zich maar eens moet afvragen waarom zijn team zich niet ontwikkelt.”

“Het voorval onderstreept wat menigeen in het Abe Lenstra-stadion al langer weet. Het is met Van Persie uiterst moeilijk samenwerken. Een ontwikkeling in het voetbal is er niet. Het verklaart ook waarom er maandag, als de voetballers zich weer melden bij de club, vermoedelijk geen grafstemming in de kleedkamer is. Velen zullen zelfs opgelucht zijn.” Sc Heerenveen wil niet op het verhaal van de krant ingaan.