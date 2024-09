Rafael Leão pareert kritiek op zijn persoon door hele controversiële foto af te stoffen

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Rafael Leão, die reageert op kritiek van Paolo Di Canio.

Laatstgenoemde was onlangs bijzonder kritisch op Leão, naar aanleiding van de Portugees' optreden in de wedstrijd tussen AC Milan en Lazio afgelopen zaterdag (2-2). Di Canio zei onder meer dat Leão 'vroeger een klap had gekregen' voor zijn getoonde gedrag.

Niet veel later pareert de sterspeler van Milan de kritiek op zijn persoon met een bericht op X. Leão plaatste daar een oude foto van Di Canio, waarop de voormalig speler van onder meer West Ham United, Lazio en Juventus een Hitler-groet uitvoert. Leão gebruikt geen woorden in de post; bij de foto is enkel '...' geschreven.