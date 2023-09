Raad van Commissarissen weigert op te stappen bij Ajax

Maandag, 25 september 2023 om 20:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:17

De Raad van Commissarissen bij Ajax is niet van plan om op te stappen, zo meldt RvC-voorzitter Pier Eringa in een interview met Het Financieele Dagblad. De RvC wordt door critici verantwoordelijk gehouden voor de diepe crisis die de club doormaakt, maar Eringa gelooft niet dat het wegsturen van de voltallige RvC een oplossing is. "Ja", antwoordt Eringa volmondig op de vraag of hij ook volgende week nog bij Ajax actief is.

De RvC is verantwoordelijk voor de benoeming van de directie. Eringa was dan ook betrokken bij het aanstellen van de zondag ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat, die de club in totale chaos heeft achtergelaten. De supporters van Ajax riepen zondag tijdens de desastreus verlopen Klassieker tegen Feyenoord (0-3 achterstand bij staking) massaal om het vertrek van de RvC.

Eringa weigert daar gehoor aan te geven. "'In de chaotische fase waarin we zitten is het belangrijk dat er bestuurlijke rust is en continuïteit. Wat los je op met het wegsturen van de RvC? Wij hebben de overtuiging belangrijk te kunnen zijn. Voor ons is het nu hard werken om deze moeilijke periode door te komen en de sportieve prestaties op het veld te waarborgen."

Eringa, die in het verleden actief was als bestuurder van meerdere ziekenhuizen, de NS, Transdev, de politie en ProRail, gelooft dat hij Ajax door de moeilijke periode kan loodsen. "Het is nu wel even crisis. De sportieve prestaties staan ver af van wat je van Ajax mag verwachten. Daar komt bij dat je met het afscheid van de technisch directeur in een bestuurlijk lastige situatie komt. Net als vorig jaar, toen Marc Overmars vertrok, zij het om heel andere redenen."