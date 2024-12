Royston Drenthe moet hard lachen om 'fel' interview van Quinten Timber na Feyenoord - Sparta Praag

Quinten Timber is blij dat Feyenoord de wedstrijd tegen Sparta Praag winnend heeft besloten. De Rotterdammers wervelden in het eerste halfuur en noteerden uiteindelijk een 4-2 eindstand. Eén specifieke vraag kon de dynamische middenvelder echter niet bekoren.

“Je wil gewoon winnen", begint Timber zijn analyse na afloop bij Ziggo Sport. Je speelt Champions League en je weet dat de punten belangrijk zijn. Dus het is heel lekker dat je deze wint vandaag (woensdag, red.)”, aldus de aanvoerder.

Joep van Run herinnert Timber dan aan afgelopen weekend, toen Feyenoord met veel moeite won van RKC Waalwijk (2-3). Volgens trainer Brian Priske was dat de slechtste wedstrijd van Feyenoord onder zijn leiding.

Tegen Sparta Praag stond er een hele andere ploeg op het veld, eentje die na een halfuur Champions League-voetbal al een 3-0 voorsprong genoot. “Waar komt dat samba-voetbal ineens vandaan?”, vraagt Van Run aan Timber.

De middenvelder is het niet helemaal eens met die vraagstelling. “Ineens?”, countert hij fel en met de nodige verbazing. “Zaterdag hebben we het niet gezien”, kaatst Van Run de bal terug. Timber blijft bij zijn standpunt.

“Maar dan is het niet ineens. Kijk, je speelt een seizoen. Dan speel je mindere wedstrijden en goede wedstrijden.” Met die laatste groep duels wijst Timber bijvoorbeeld naar affiches van Feyenoord in het miljardenbal. “Vooral in de Champions League.”

“Benfica-uit (1-3, red.) hebben we ook samba-voetbal gespeeld, dus dan is het niet ineens denk ik. Vandaag hebben we het weer laten zien. Thuis hebben we het nog niet laten zien en we wilden winnen vandaag en daar zijn we blij mee.”

Wytse van der Goot vindt het ‘mooi’ dat ‘die felheid die hij op het veld heeft ook in het interview meeneemt’. Royston Drenthe reageert lachend. “Soms wil je even in zijn koppie kijken, wat hij nou echt denkt. Of hij hem geen stomp voor zijn kop wil geven, zo van: wat is dit nou weer voor vraag?”