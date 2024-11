Quinten Timber hoort uitslag Ajax-PSV: ‘Dat doen ze goed’

Quinten Timber werd na afloop van Feyenoord-AZ geconfronteerd met de overwinning van Ajax. De aanvoerder is verrast, maar ook complimenteus naar de Amsterdammers. Ook heeft hij zin in de aankomende Europese wedstrijden.

Timber spreekt van ‘een zwaarbevochten overwinning’ tegenover ESPN. "Dat we 1-0 achter kwamen, maakt het lastiger. Uiteindelijk toon je mentaliteit. Ik denk dat we op die twee tegengoals na goed verdedigd hebben."

De middenvelder krijgt de vraag of het verlies in de Klassieker een eenmalige offday was. “Als je kijkt naar de afgelopen wedstrijden: vanaf Girona hebben we alles gewonnen, behalve tegen Ajax. Misschien is het wel één dipje.”

De aanvoerder hoort vervolgens dat Ajax ook van PSV heeft weten te winnen. “Hebben ze gewonnen? Dat doen ze goed”, stelt Timber. “Dat wist ik niet. Ik wist wel dat het 2-2 stond. Dat hebben ze goed gedaan.”

De komende weken wacht Feyenoord weer een dubbel programma met Europese wedstrijden. Timber kijkt uit naar het zwaardere programma. “Het is een rollercoaster. Ik vind het leuk, ik denk dat het team het ook leuk vindt. Het kost energie, maar daarvoor spelen we voetbal”, sluit de international af.