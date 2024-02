Quincy Promes zit vast op politiebureau in Dubai en mag niet vliegen

Quincy Promes zit nog altijd vast op het politiebureau van de luchthaven in Dubai, zo meldt De Telegraaf op basis van zijn bronnen in Rusland. Eerder op donderdag mocht de aanvaller van Spartak Moskou niet op de vlucht stappen met zijn ploeggenoten naar Sint-Petersburg, maar naar verluidt zou hij donderdagavond alsnog kunnen vliegen. In de nacht van donderdag op vrijdag zit Promes nog altijd vast.

Donderdagochtend werd Promes al geweigerd bij de grenscontrole. De aanvaller van Spartak Moskou verbleef afgelopen maand in de Verenigde Arabische Emiraten, onder meer vanwege het trainingskamp dat zijn club afwerkte.

Wat de exacte reden van de ontzegging van toegang tot de vlucht was, is vooralsnog onbekend. Wel wisten de Russische media te melden dat Promes in ieder geval niet geweigerd is vanwege zijn recente veroordelingen in Nederland. Nu lijkt er toch twijfel te zijn.

Verzekerd werd dat Promes later op de dag alsnog de oversteek naar Rusland zou maken, maar dat is vooralsnog niet het geval. Volgens bronnen van De Telegraaf zit Promes nog altijd vast op het politiebureau.

Onlangs werd bekend dat de buitenspeler van Spartak Moskou veroordeeld werd tot zes jaar gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij de invoer van ruim 1.350 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. Promes kreeg in juni 2023 bovendien al 1,5 jaar celstraf voor het neersteken van een neef tijdens een familiefeest in Abcoude.

Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met Rusland, waardoor hij niet gearresteerd kan worden. Aangezien er ook geen uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten bestaat, kon Promes ‘gewoon’ aanwezig zijn bij het trainingskamp.

Op verzoek van Nederland worden er incidenteel wel aanhoudingen verricht in de oliestaat, zoals in het geval van crimineel Ridouan Taghi en zijn zoon.

