Qatar benut drie strafschoppen en wint Azië Cup ten koste van dapper Jordanië

Qatar heeft zich opnieuw gekroond tot kampioen van Azië. Het gastland won zaterdag de finale in Lusail Iconic Stadium met 1-3 van Jordanië. Grote man aan de zijde van Qatar was Akram Afif, die drie strafschoppen benutte. Jordanië toonde zich met name in de tweede helft en kwam daarin ook op gelijke hoogte, waarna het perspectief na een ongelukkig weggegeven strafschop een stuk minder werd. Het is de tweede keer dat Qatar de Azië Cup wint.

Qatar was vooraf de favoriet en was in de eerste helft dan ook de bovenliggende partij. Zo kreeg Afif veel ruimte in de zestien en besloot hij het na enige aarzeling met een geplaatste bal in de korte hoek te proberen. Zonder resultaat, want Yazeed Abulaila redde simpel. Jordanië liet zich ook niet onbetuigd en probeerde het via Yazan Al-Naimat, wiens schot weggebokst werd door Meshaal Barsham.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Qatar bleef echter de bovenliggende partij en trok ten aanval via Afif, die een dribbel inzette en tegen zijn been aan werd getikt door Abdallah Nasib. Arbiter Ma Ning, de eerste Chinees die een Azië Cup-finale floot, twijfelde niet en wees gedecideerd naar de stip. Afif ging zelf achter de bal staan en schoot keurig raak in de linkeronderhoek: 1-0.

Afif dacht even later ook een assist achter zijn naam te krijgen, toen Lucas Mendes kopte uit zijn hoekschop. Abulaila redde echter knap. Mousa Al-Tamari, spits van Montellier, kreeg nog de kans om voor rust gelijk te maken. Hij ontving de bal vanaf links en raakte de bal vervolgens niet helemaal lekker, waardoor zijn schot niet tussen de kaders van het belandde.

Na de onderbreking kwam Jordanië wat meer uit zijn schulp en het gaf de aanwezige fans van dat land wat vertrouwen. Ali Olwan ontving de bal en besloot het te proberen met een spectaculaire omhaal, die enkele meters naast het doel van Qatar belandde. Jordanië bleef langzaam maar zeker naar voren trekken en won vertrouwen.

Ehsan Haddad stoomde op, kreeg de bal mee in de loop en kreeg de grootste kans van de bezoekers, die op papier thuis speelden. Hij schoot in de korte hoek op Barsham, die uit de daaropvolgende hoekschop opnieuw aan de bak moest. Yazan Al-Arab probeerde het met een spectaculaire volley, die nog maar net overgetikt kon worden. Jordanië bleef aanzetten, Qatar vergat te voetballen.

Al-Tamari stuitte in de korte hoek op Barsham, die opgelucht kon ademhalen toen Olwan de rebound met zijn hak naast werkte. De verdiende gelijkmaker zou er alsnog komen. Al-Naimat nam heerlijk aan met rechts en schoot met links zijn vierde treffer van het toernooi tegen de touwen: 1-1. Toch zou Qatar al snel daarna weer op voorsprong komen. Mahmoud Al-Mardi haalde Ismaeel Mohammed neer en de uiteindelijk toegekende penalty werd benut door Afif: 1-2.

Jordanië probeerde het in de slotfase nog wel, maar een gelijkmaker zat er niet meer in. Afif werd diep gestuurd en leek op weg naar zijn hattrick en de 1-3, maar hij werd neergelegd door Abulaila. Ning werd naar het scherm geroepen en kwam tot de conclusie dat het een strafschop was, daar Abulaila de bal niet raakte maar Afif wel. Afif ging achter de bal staan en schoot voor de derde keer vanaf elf meter raak: 1-3.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties