Publiekslieveling van Ajax spreekt over contractsituatie: 'Hangt af van de opties die ik krijg vanuit andere clubs'

Nicolás Tagliafico (32) heeft nog geen besluit genomen over zijn aflopende contract bij Olympique Lyon. Dat benadrukt de Argentijnse vleugelverdediger in gesprek met supportersmedium Olympique-et-Lyonnais.

Onlangs pakte het regionale Le Progrès uit met het nieuws dat Tagliafico bezig is aan zijn laatste half jaar bij Lyon. Het recente ontslag van trainer Pierre Sage zou hem zwaar gevallen zijn.

Tagliafico zou na meerdere contractonderhandelingen het besluit hebben genomen om verder te kijken en Lyon te verlaten. Zelf ontkent hij dit verhaal. “Ik heb nog niet met de club gesproken.”

Tagliafico krijgt de vraag of hij een contractverlenging liet zitten. “Als we een plek in de top vier halen en de Champions League ingaan, dan zijn er mogelijkheden.”

“Waarom niet? Het hangt af van hoe het einde van het seizoen loopt en de opties die ik krijg vanuit andere clubs”, aldus Tagliafico. Geïnteresseerde clubs kunnen sinds 1 januari onderhandelen over een transfervrije overstap in de zomer.

Lyon nam Tagliafico in de zomer van 2022 voor slechts 4,2 miljoen euro over van Ajax. Inmiddels staat de teller op 88 officiële wedstrijden namens de Franse club, waarin Tagliafico goed was voor 7 doelpunten en 8 assists.

In Nederland is Tagliafico bekend door zijn succesvolle periode als publiekslieveling bij Ajax. De Amsterdammers haalden hem in januari 2018 voor slechts 4 miljoen euro naar Europa toe. Tagliafico speelde uiteindelijk 4,5 jaar in de Johan Cruijff ArenA.

De teller eindigde uiteindelijk op 169 officiële wedstrijden namens Ajax, waarin Tagliafico goed was voor 16 doelpunten en 23 assists. Tagliafico werd drie keer landskampioen van Nederland en won twee keer de TOTO KNVB Beker.