PSV'er na droomdebuut met vriend: 'Yes, we zijn weer herenigd!'

Zaterdag, 9 september 2023 om 08:44 • Jan Hoeksema • Laatste update: 08:45

Jong Oranje heeft vrijdagavond de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Michael Reiziger weten te winnen. In het Mandemakers Stadion van RKC Waalwijk werd het 3-0 voor de Nederlandse beloften. Voetbalzone-verslaggever Labib Bitchou was aanwezig bij de wedstrijd en sprak na afloop met Isaac Babadi, die zijn debuut bekroonde met een doelpunt, en de nieuwe aanvoerder Devyne Rensch.

"Ik sta hier vol vreugde en ik ben superblij dat dit allemaal mogelijk is gemaakt", zegt PSV-talent Babadi met een brede glimlach. "Nu kijk ik gewoon uit naar de volgende wedstrijd. Deze week tot nu toe was wennen, nieuwe jongens leren kennen. Maar het is mooi om met deze jongens voor je land uit te kunnen komen. Het is geweldig om hier gewoon te staan."

Voor de middenvelder is de periode bij Jong Oranje ook een weerzien met Ruben van Bommel, die Babadi nog goed kent uit de jeugd van PSV. "Dat was volle vreugde in de kleedkamer. Ik zei al voor de wedstrijd, 'Yes, we zijn weer herenigd!' Het is extra mooi dat ik hier samen met Ruben ben, ik ken hem natuurlijk al van PSV. Hij doet het nu ook weer goed (bij AZ, red.). Het leek eigenlijk alsof we gisteren nog samenspeelden."

Rensch

Voor Rensch betekent de interlandperiode een hereniging met Reiziger, met wie hij al samenwerkte in de jeugd van Ajax. "Ik ben bekend met hoe hij denkt en ik ken zijn speelwijze, dus voor mij is dat wel lekker. Voor het team is het lekker om Reiziger als trainer te hebben." De verdediger van Ajax was tegen de Moldaviërs daarnaast voor het eerst de captain van Jong Oranje. "Het is een grote eer om hier de aanvoerdersband te dragen en dat zal ik ook zeker koesteren. We hebben veel debutanten, dus ik ben een van de meest ervaren spelers en dat moet ik ook laten zien."