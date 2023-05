PSV'er met 138 duels solliciteert openlijk: 'Laat Roger Schmidt mij halen'

Zaterdag, 6 mei 2023 om 09:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:11

Érick Gutiérrez hoopt op een hereniging met Roger Schmidt. De middenvelder van PSV is onder Ruud van Nistelrooij niet verzekerd van een basisplaats en heeft van de clubleiding te horen gekregen dat hij mag uitzien naar een nieuwe uitdaging. Als het aan Gutiérrez ligt, wordt Benfica zijn volgende bestemming. Het contract van de Mexicaan loopt nog door tot medio 2025.

Gutiérrez werd in de zomer van 2018 voor zo'n zes miljoen euro door PSV overgenomen van Pachuca. De Mexicaan werd in Eindhoven herenigd met zijn vriend Hirving Lozano, maar wist nooit een onuitwisbare indruk achter te laten. Nadat Gutiérrez zestien keer in actie kwam in zijn debuutjaar, deed toenmalig trainer Mark van Bommel in de eerste maanden na de jaarwisseling slechts sporadisch een beroep op hem, daar hij 'moeite had zich aan te passen aan het tempo en het niveau'.

Ook in de seizoenen 2019/20 en 2020/21 was Gutiérrez niet altijd verzekerd van een basisplaats. In totaal staat de teller op 138 wedstrijden, waarin hij twaalf keer scoorde en even zoveel assists afleverde. De Mexicaans international lijkt een van de slachtoffers te worden van de komst van Earnest Stewart. De technische man heeft aangegeven door te willen selecteren en zet een groot aantal spelers in de etalage. Zoals het er nu naar uitziet gaat de nummer twee van de Eredivisie zowel Ibrahim Sangaré als Gutiérrez verkopen in de zomer.

Gutiérrez neemt alvast een voorschot op zijn vertrek en heeft een duidelijke voorkeur voor zijn nieuwe club. "Laat hem me halen, laat hem me halen", richtte hij zich met een knipoog tot Schmidt in de Mexicaanse podcast Euromexas. "Ik heb enorm veel respect voor hem. Hij vertelde me dat PSV een voorstel van Cruz Azul had afgewezen omdat hij op me rekende." Eerder liet Schmidt zich al positief uit over zijn onderlinge band met Gutiérrez.

"Ik ben heel blij dat ik met hem kon samenwerken. We hebben samen in Nederland het bekertoernooi gewonnen en Érick is een speler die voor altijd in het hart zit, want ik waardeer hem ook enorm als persoon. Hij is een heel goede speler en we gaan zien wat er in de toekomst gebeurt. Je weet het nooit in voetbal", aldus de Duitse oefenmeester. Schmidt zal door het doorlopende contract van Gutiérrez wel een transfersom moeten neerleggen voor zijn voormalig pupil, al zal dat niet de hoofdprijs zijn.