PSV zonder zieke Johan Bakayoko tegen Heracles Almelo; Saibari bankzitter

Peter Bosz heeft de opstelling van PSV voor het duel met Heracles Almelo bekendgemaakt. De oefenmeester kiest ervoor om twee wijzigingen door te voeren vergeleken met de krachtmeting met FC Volendam (1-5). Johan Bakayoko is wegens ziekte niet van de partij en wordt vervangen door Ricardo Pepi, terwijl Malik Tillman de plek van Ismael Saibari inneemt. De Marokkaan zit in tegenstelling tot Bakayoko wel op de bank. De wedstrijd in het Philips Stadion begint om 20:00 uur en is te zien op ESPN 2.

Walter Benítez staat onder de lat bij de Eindhovenaren. Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest vormen de achterste linie. De volledig herstelde Joey Veerman start voor het tweede duel op rij op het middenveld. Jerdy Schouten en nummer 10 Tillman completeren die linie. Spits Luuk de Jong wordt aan de zijkanten ondersteund door Hirving Lozano (rechts) en Pepi (links).

PSV, de ongeslagen koploper van de Eredivisie, is de torenhoge favoriet tegen Heracles, de nummer veertien op de ranglijst. Ondanks dat de Champions League-ontmoeting met Borussia Dortmund dinsdag op het programma staat, wil Bosz nog totaal niet denken aan die wedstrijd. "Het is niet moeilijk om de focus op de wedstrijd van morgen te houden. We spelen wederom een hele belangrijke wedstrijd."

"Ook tegen Heracles Almelo moet je winnen, want we willen kampioen worden. Dat is mijn opdracht en daar gaan we vol voor." Van onderschatting wil Bosz helemaal niets weten. "Ik geloof niet dat wij dit seizoen ook maar één wedstrijd hebben onderschat. Het is belangrijk om morgen (vrijdag, red.) gefocust te zijn."

Bosz is vooraf niet gerust op een goed resultaat. Dat heeft onder meer te maken met de onvoorspelbare speelstijlen van de tegenstanders in de tweede seizoenshelft. "Heracles Almelo speelt normaal gesproken heel compact. De ploeg zakt ver terug en loert op de counter. Dat komen we vaker tegen, maar na de winterstop doet iedereen het anders tegen ons.”

Heracles speelde vorig weekend een belabberde eerste helft tegen Vitesse, dat bij rust met 1-2 leidde. Een rode kaart voor Nicolas Isimat-Mirin leidde een dubbelslag van Jizz Hornkamp en een comeback van de Almeloërs in: 3-2. Een zeer belangrijke driepunter voor Heracles, dat mede dankzij die zege nu vier punten verwijderd is van de zestiende plaats. Trainer Erwin van de Looi kan beschikken over een fitte selectie, op de langdurig geblesseerden Nikolai Laursen, Sava-Arangel Cestic en Diego van Oorschot na.

"Wij hebben goed gekeken naar hoe we het verdedigend neer willen gaan zetten en het is dan belangrijk hoe wij het veld opstappen", blikte Van de Looi vooruit op de clubwebsite. "Dat moeten we met overtuiging en durf doen. Tegen topclubs krijg je meer ruimte dan tegen andere teams. Er liggen dus ook zeker kansen voor ons. Uiteindelijk kom je vroeg of laat in de duels en die moeten we goed aan gaan. PSV speelt herkenbaar voetbal. We weten dus precies wat ze willen gaan doen.”

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Tillman, Veerman; Lozano, De Jong, Pepi.

Opstelling Heracles Almelo: Brouwer; Wieckhoff, Sonnenberg, Hoogma, Oppegård; De Keersmaecker, Hrustic, Bruijn; Limbombe, Hornkamp, Hansson.

