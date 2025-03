Door de zege van PSV op sc Heerenveen (2-1) van zaterdag, kan de club zich weer focussen op het zetten van stappen richting de toekomst, zo schetst Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. Een aantal spelers loopt richting het einde van hun contract, waarbij technisch directeur Earnest Stewart knopen zal moeten doorhakken.

Zo wordt er momenteel voornamelijk gekeken naar de defensie van de Eindhovenaren. Mauro Júnior beschikt over een contract dat deze zomer afloopt, maar PSV wil hem dolgraag behouden. “Er werden de afgelopen weken gesprekken gevoerd over een langer verblijf, maar PSV zal hem een verbeterd aanbod moeten doen”, aldus Elfrink.

Verder lijkt het duidelijk dat Olivier Boscagli deze zomer vertrekt uit het Philips Stadion, evenals Rick Karsdorp. De rechtsachter kwam deze zomer op het allerlaatste moment binnen in Eindhoven, maar kan de laatste weken nauwelijks rekenen op speeltijd.

“Voor zowel Ledezma als Karsdorp zijn er na dit seizoen ongetwijfeld aantrekkelijke opties in het buitenland. De kans dat PSV met Karsdorp doorgaat, is wel erg klein omdat hij momenteel ook nauwelijks meer in actie komt. Of de onderhandelingen met Ledezma zijn gestaakt of nog lopen, willen partijen niet zeggen.”

Stewart zal eveneens een besluit moeten nemen over de toekomst van Walter Benítez. De doelman ging de afgelopen weken mee in de teloorgang van PSV, wat Stewart ‘niet zal helpen om hem te verleiden tot een betere aanbieding’. Het contract van de Argentijn loopt eveneens deze zomer af.

Wat wel duidelijk is, is dat PSV dolgraag verder wil met twee routiniers. Ivan Perisic en Luuk de Jong worden gezien als cruciale krachten in Eindhoven. Elfrink verwacht dat er binnenkort duidelijkheid komt over het tweetal.

“Na de interlandperiode willen partijen een beslissing nemen over Perisic, zo is eerder gemeld. Ook Luuk de Jong zal op een gegeven moment een besluit over zijn toekomst nemen en of dat een rol als eerste spits of een zogeheten plan-B wordt.”