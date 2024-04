PSV zet in op forse uitbreiding van het Philips Stadion

PSV werkt aan de uitbreiding van het Philips Stadion, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De Eindhovenaren, die op het punt staan om de 25ste landstitel uit de clubhistorie binnen te halen, hopen met een grondige verbouwing ruim tienduizend plekken extra te realiseren.

Het Philips Stadion is al sinds de oprichting van PSV het onderkomen van de club. Sinds de laatste grote verbouwingen begin jaren 2000 biedt het stadion plaats aan 35.000 toeschouwers. PSV verkoopt jaarlijks 28.000 seizoenkaarten en daarnaast vele duizenden losse wedstrijdtickets.

De clubleiding is het erover eens dat het stadion de komende jaren groter moet worden. PSV kampt met lange wachtlijsten voor seizoenkaarten en zit ook op gebied van businessruimtes en sponsorloges aan zijn tax. Die ruimtes zitten helemaal vol en op dit moment is het moeilijk voor de club om daar meer inkomsten uit te halen.

PSV is het er intern over eens dat alleen een verbouwing een optie is. Het Philips Stadion, waarvan de bouw in 1910 begon, blijft dus op dezelfde plek midden in het centrum van Eindhoven. De gemeente is overigens sinds 2011 eigenaar van de grond onder het stadion, PSV heeft het gebouw zelf wel in eigen beheer.

Voor PSV is uitbreiding van het stadion ook belangrijk gezien de concurrentie. Ajax speelt sinds 1996 in de Johan Cruijff ArenA, dat de laatste jaren verder uitgebreid werd door de grachten te bezetten met stoeltjes. Inmiddels kan Ajax ruim 53.000 fans ontvangen.

Ook De Kuip van Feyenoord is een behoorlijk stuk groter dan het Philips Stadion. De Rotterdammers verkopen ongeveer 47.000 tickets per wedstrijd.

