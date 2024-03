‘PSV wil talentvolle middenvelder van Chelsea naar Eindhoven halen’

PSV houdt de situatie van Alex Matos bij Chelsea nauwlettend in de gaten. De Eindhovense koploper behoort tot een lijstje met clubs die de negentienjarige middenvelder komende zomer willen oppikken op Stamford Bridge, zo meldt de Engelse journalist Adam Jones. Ook Bayer Leverkusen, Everton, Fulham en LOSC Lille volgen Matos, die dit seizoen op huurbasis afmaakt bij Huddersfield Town.

Matos werd afgelopen zomer door Chelsea transfervrij opgepikt bij Norwich City, waar hij zijn debuut in de hoofdmacht nog niet had gemaakt. In de Engelse hoofdstad ondertekende hij een contract tot medio 2026. Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Matos op zo’n 900.000 euro.

Namens Chelsea kwam Matos tijdens de eerste seizoenshelft tot twee officiële wedstrijden. In januari van dit jaar stalden the Blues de Engelse jeugdinternational bij Huddersfield.

In het Kirklees Stadium is Matos een reguliere basisspeler. In twaalf officiële wedstrijden als Terrier wist de middenvelder eenmaal te scoren.

Bij de laagvlieger uit de Championship zou Matos zich in zijn eerste maanden al in de kijker hebben gespeeld bij diverse Europese clubs, waaronder PSV. Daarnaast geniet Matos vermoedelijk belangstelling van Bayer Leverkusen, de koploper van de Duitse Bundesliga.

Adams schrijft dat Chelsea er mogelijk al voor openstaat om Matos van de hand te doen, al nemen de Londenaren daarmee wel een risico. Volgens de journalist voelt de clubleiding daarom meer voor een nieuwe verhuurperiode van Matos.

De nieuwtjesjager sluit ook niet uit dat Chelsea Matos in de voorbereiding op het nieuwe seizoen eerst laat aansluiten bij de selectie van manager Mauricio Pochettino. Daarna kan zijn positie in de pikorde opnieuw beoordeeld worden.

