PSV wil talent (19) langer aan zich binden maar moet vrezen voor vertrek

PSV wil het Israëlische talent Tai Abed langer aan zich binden, zo meldt Rik Elfrink. Volgens de clubwatcher van het Eindhovens Dagblad kan de negentienjarige rechtsbuiten voor twee seizoenen bijtekenen.

De jonge aanvaller, die ook als nummer tien kan spelen, zou ook in Israël mogelijkheden hebben om zijn carrière te vervolgen. Abed wacht nog op zijn debuut in de hoofdmacht van PSV.

Afgelopen winter mocht de tiener wel met het eerste elftal mee op trainingskamp naar het Spaanse Estepona. Abed kwam het afgelopen seizoen tot 24 duels namens Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin was hij goed voor 4 goals en 1 assist.

Abed beschikt in Eindhoven over een aflopend contract en of hij langer blijft is dus hoogst onzeker. Volgens Elfrink heeft de jongeling geen topaanbieding gekregen en zal hij zich eerst opnieuw bij de beloftenploeg moeten bewijzen.

PSV zag Mohamed Nassoh, het afgelopen seizoen de aanvoerder van de Eindhovense beloften, al transfervrij naar Sparta Rotterdam vertrekken. Linksback Koen Jansen verkast daarnaast naar Roda JC.

Ook CJ Egan-Riley blijft niet bij Jong PSV. Hij werd het afgelopen halfjaar gehuurd van Burnley maar keert terug naar Engeland. De verdedigers Matteo Dams en Raf van de Riet zullen wel blijven. Laatstgenoemde kon ook rekenen op interesse van Ajax.

Eerder deze week werd tevens bekend dat PSV zich hoopt te versterken met Madi Monamay. De pas achttienjarige centrale verdediger geldt als toptalent en moet worden overgenomen van Bayer Leverkusen, waar hij nog een jaar onder contract staat. Bij PSV komt hij in eerste instantie in aanmerking voor het beloftenteam.

