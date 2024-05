‘PSV wil ster van de Future Cup wegplukken uit jeugdopleiding van Ajax’

PSV onderneemt pogingen om Sean Steur deze zomer weg te plukken uit de jeugdopleiding van Ajax. Dit meldt clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad woensdagavond. Voor het talent ligt in Eindhoven een driejarig contract klaar. De pas zestienjarige middenvelder, sinds 2016 verbonden aan Ajax. speelde afgelopen seizoen in het Onder 17-elftal van de Amsterdamse club.

De nog piepjonge Steur staat op 26 wedstrijden voor het jeugdelftal van Ajax, waarin hij 7 goals maakte en 7 keer als aangever fungeerde. Hij kwam daarnaast tot vier optredens in Ajax Onder 18.

De door PSV begeerde Steur maakte eerder deze maand zijn debuut in Jong Ajax: de middenvelder deed op 10 mei als invaller 22 minuten mee in het met 1-4 verloren thuisduel met Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie.

Steur wat al wat het is om prijzen te winnen. De jonge middenvelder won met Ajax Onder 17 begin april namelijk de Future Cup, het internationale toernooi dat elk jaar wordt georganiseerd op Sportpark De Toekomst. Steur wist in de finale tegen FK Partizan (2-1 winst) te scoren.

Het is overigens nog niet duidelijk of PSV zich reeds officieel bij Ajax heeft gemeld. Daarnaast valt nog niet te vertellen of Steur er wat voor voelt om de Amsterdamse club in te ruilen voor een rivaal, zeker nu hij al heeft geroken aan Jong Ajax. Bij PSV speelt zijn negentienjarige broer Roy, die als doelman een sterke indruk maakt.

Ajax probeert al enige tijd om Sean Steur voor langere tijd vast te leggen, zonder succes overigens. De clubleiding is al enige tijd bezig om hoge salarissen de kop in te drukken, al kan Elfrink niet zeggen of dat de reden is voor de middenvelder om eventueel voor PSV te kiezen.

Naast PSV kijkt ook Feyenoord rond in de jeugdafdeling van Ajax. Volgens het doorgaans goed ingevoerdeis de vijftienjarige jeugdinternational Jivayno Zinhagel in beeld bij de Rotterdammers.

Zinhagel was in het afgelopen seizoen actief als buitenspeler in Ajax Onder 16. De Amsterdammers namen de jeugdinternational op hun beurt over van Sparta Rotterdam in 2018.

