PSV wil Ajax aftroeven en richt zijn pijlen op international David Martínez

Donderdag, 23 november 2023 om 20:24 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:40

David Martínez staat in de belangstelling van PSV, zo weten Voetbal International en het Eindhovens Dagblad donderdagavond te melden. Afgelopen transferzomer werd al bekend dat Ajax interesse heeft in de vleugelspits, en nu lijken ook de Eindhovenaren de ontwikkelingen rond de zeventienjarige Venezolaan nauwlettend te volgen.

Het plan van PSV is om Martínez komende zomer naar Eindhoven te halen. In eerste instantie zal de aanvaller aansluiten bij de Eindhovense beloftenploeg en hij zal daarna doorstromen richting het eerste elftal.

Een voordeel voor PSV in de strijd om de handtekening van Martínez is de aanwezigheid van Yiandro Raap, een ploeggenoot van het doelwit in het Venezolaanse jeugdelftal. Raap kwam twee jaar geleden over van Feyenoord en kwam al uit voor Jong PSV.

Het Eindhovens Dagblad benadrukt dat het nog niet duidelijk is via welke financiële constructie Martínez gehaald zou moeten worden en wat de kosten zijn. Wel is bekend dat Tygo Land, die eerder al de overstap maakte van sc Heerenveen naar PSV, betaald werd uit een speciale ‘talentenpot’.

Begin augustus onthulde de Venezolaanse journalist Mario Sánchez al dat Ajax geïnteresseerd is in de diensten van het toptalent, dat op dit moment nog uitkomt voor Monagas SC. Bij de Venezolaanse club beschikt hij momenteel over een contract tot medio 2025.

Sánchez verzekerde dat de Amsterdammers er alles aan zouden doen om Martínez zo snel mogelijk in te lijven en dat hij de overstap zou maken zodra hij in februari achttien jaar wordt. Ajax heeft vooralsnog niets gedaan met de interesse.

Onlangs was Martínez nog actief op het WK Onder 17 en hij speelde zelfs al een interland voor de nationale ploeg van Venezuela. In juni speelde hij een halfuur mee in het gewonnen oefenduel met Guatemala (0-1).