PSV weet weer wat winnen is en voorkomt record voor interim-trainer Henk Brugge

PSV heeft zich hersteld van de 1-7 nederlaag tegen Arsenal. De Eindhovenaren rekenden met 2-1 af met sc Heerenveen dankzij doelpunten van Ismael Saibari en Guus Til. Daarmee voorkwam PSV een record voor interim-trainer Henk Brugge. Een ander hoogtepunt was de rentree van Sergiño Dest als invaller bij PSV.

Joey Veerman begon andermaal op de bank bij PSV. Dest keerde na 329 dagen terug in de wedstrijdselectie van de Eindhovenaren na zijn zware kruisbandblessure. Peter Bosz kon daarnaast weer beschikken over de fitte Mauro Júnior, die direct in de basis begon ten koste van Tyrell Malacia.

De ploeg van Bosz begon sterk aan de wedstrijd tegen Heerenveen, dat direct onder druk kwam te staan in het Philips Stadion. In de vijfde minuut had PSV de score moeten openen. Mauro Júnior stuurde Til de diepte in. De middenvelder werd van de bal gezet door Mats Köhlert, waarna de bal gelukkig voor de voeten viel bij Luuk de Jong. De spits van PSV had de bal voor het intikken, maar raakte het zijnet.

PSV domineerde het balbezit en kwam tot mogelijkheden via Richy Ledezma en Noa Lang. Andries Noppert had echter op beide pogingen een redding in huis. PSV zocht in de eerste helft naarstig naar een openingstreffer en dacht die na precies een half uur gevonden te hebben. Luuk de Jong kopte de bal uit een hoekschop voor het doel, waarna Guus Til van dichtbij binnentikte.

Vlak voordat Til de bal intikte, had Makkelie al gefloten. De scheidsrechter zag een overtreding van De Jong op Sam Kersten. De aanvoerder van PSV raakte de verdediger van Heerenveen echter nauwelijks aan, zo bleek al snel uit de herhaling. Het felbegeerde doelpunt van PSV viel in de veertigste minuut alsnog. Til gaf uit de volley een perfecte lage voorzet op Saibari, die alert binnentikte: 1-0.

PSV ging na rust verder met waar het gebleven was. De landskampioen domineerde het balbezit en ging op jacht naar de 2-0. Die viel na een uur spelen. Jerdy Schouten wist in de zestien Til te bereiken. De middenvelder draaide geweldig open en schoot met zijn linkerbeen in de verre hoek raak: 2-0.

Drie minuten later lag het bij de bezoekers helemaal open achterin. Til stuurde Lang weg in de diepte, maar de linksbuiten faalde oog in oog met Noppert. Na 65 minuten klonk er applaus uit het Philips Stadion. Dest maakte na lang blessureleed zijn rentree binnen de lijnen.

Waar PSV de wedstrijd onder controle leek te hebben zorgde een individuele fout van Olivier Boscagli ervoor dat Levi Smans de spanning terugbracht in de wedstrijd: 2-1. PSV kreeg in de slotfase nog wat kansen om de wedstrijd in het slot te gaan, maar verzuimde de kansen af te maken.

Dankzij de 2-1 overwinning voorkomt PSV een record voor interim-trainer Brugge. Nog nooit wist een trainer zijn eerste twee wedstrijden met Heerenveen te winnen. Brugge wist in zijn eerste wedstrijd als eindverantwoordelijke knap met 3-1 te winnen van AZ. Het gat met koploper Ajax is nu vijf punten, maar de Amsterdammers komen morgen in actie op bezoek bij PEC Zwolle.